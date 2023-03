Hält die Tradition auch beim neunten Trail Run des TV Rodenbach oder gibt eine Premiere? Am Sonntag ab 10.15 Uhr geht es los bei diesem anspruchsvollen Lauf über zehn Kilometer. Wer es weniger anspruchsvoll mag, hat eine Alternative.

Liegen die Wetterfrösche mit ihren Prognosen richtig, dann dürfen sich die Starter auf ein „richtiges Crosslauf-Feeling“ freuen. „Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird der Trail Run wohl bei schlechtem Wetter stattfinden“, sagt Patrick Day, der Leiter der Laufabteilung des TV Rodenbach.

Dass der Lauf auch diesmal glatt über die Bühne geht, dafür werden wieder zahlreiche Helfer sorgen. Day beziffert ihre Zahl auf 30. Beim TV Rodenbach hofft man heuer auf eine größere Starterzahl als bei der achten Auflage. Damals erreichten knapp 90 Trail-Runner das Ziel. Der Schnellste im Feld war Jens Becker (TV Lemberg) mit einer Zeit von 37:22 Minuten. Auf den zweiten Platz lief Max Kirschbaum (ASICS Frontrunner/LG Ohmbachsee), und Dritter wurde Daniel Rhodes (LSG Saarbrücken-Sulzbachtal). Bei den Frauen siegte Natascha Hartl (TuS Heltersberg), für die die Uhr 43:50 Minuten beim Erreichen des Ziels anzeigte.

145 Höhenmeter beim Zehn-Kilometer-Lauf

Wie bei den Trail Runs zuvor werden die Läufer wieder an dem circa einen Kilometer von der Vereinshalle entfernten Wasserhaus starten. Auf einer zehn Kilometer langen Strecke, die nicht asphaltiert ist und 145 Höhenmeter aufweist, werden sie unterwegs sein – bis sie das Ziel an der Vereinshalle des TV Rodenbach erreichen. Um 10.30 Uhr geht der Zehn-Kilometer-Lauf los. Für einen Hobbyläufer ist das eine technisch durchaus anspruchsvolle Strecke. Als Alternative dazu bietet sich der nur halb so lange Waldlauf mit seinen 34 Höhenmetern an. Auch er wird am Wasserhaus gestartet (ab 10.15 Uhr) und endet an der Vereinshalle. Bei beiden Läufen werden auch Nordic Walker mit von der Partie sein.