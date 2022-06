Wenn am 3. Juli die Challenge Roth, die weltweit größte Triathlon-Veranstaltung über die Langdistanz startet, gehen in einem Weltklassefeld auch Sportler der Triathlonabteilung des 1. FC Kaiserslautern auf die Strecke.

Der Triathlon in Roth ist Legende, und auch bei der 20. Auflage startet der Wettkampf mit der 3,8 Kilometer langen Schwimmstrecke im Main-Donau-Kanal, setzt sich fort mit einem Zwei-Runden-Radkurs über insgesamt 180 km durch den Landkreis Roth, mit Serpentinen, Höhen und Tälern. Der abschließende Marathon-Lauf (42,2 km) führt mehrfach durch die Altstadt von Roth, bis im Stadtpark das Ziel erreicht wird.

Da wollen die FCK-Triathleten natürlich alle rüber über das Ziel, diese Finishline. Sicherlich dürfte keiner dabei Zeiten von Jan Frodeno im Auge haben, der 2016 in 7:35:39 Stunden ins Ziel kam oder die 8:18:13 Stunden, die bis heute bestehende Weltbestzeit von Chrissie Wellingtons.

Die Ziele

So gibt Jörg Kratsch (32) vom FCK, der in Roth seine erste Langdistanz vor sich hat, als Ziel vor allem eins aus: „finishen“. Unter elf Stunden peilt er an, „wenn alles funktioniert wie geplant“, wie er es formuliert. Sein Vereinskollege Daniel Reuland war 2021 bereits auf einer Langdistanz unterwegs, war auch im Training auf Roth gut dabei, dann zwang ihn Corona zu einer dreiwöchigen Pause. Ein zeitliches Ziel ist für ihn bei der Challenge deshalb schwer zu definieren. Für ihn heißt das Ziel deshalb „das Rennen genießen“.

Thomas Schneck (Jahrgang ’71) kann dagegen auf eine gute Vorbereitung mit einer durchschnittlichen Streckenbewältigung von rund sechs Kilometern im Wasser, 250 km auf dem Rad und 45 km Laufen pro Woche seit Oktober ’21 zurückblicken. Mit Helge Griasch (58) geht der erfahrenste FCK-Triathlet an den Start. Er war bereits 2017 in Roth und 2019 beim Ironman in Frankfurt auf der Strecke. Aber er musste diesmal seine Trainingsvorbereitung wegen Krankheit Anfang des Jahres unterbrechen.

Neben den Einzelstartern gehen für die FCK-Triathlonabteilung in Roth zudem zwei Staffeln mit dem bezeichnenden Namen „Dubbeglasgang 1 und 2“ an den Start. Im Team 1 beginnt Ursula Gaab (64) mit dem Schwimmen, gibt weiter an Christopher Schneider (36), der die Radstrecke absolvieren wird, und der letzte Staffelstab geht an Claudia Spang (62). Sie läuft den Marathon. Die zweite Staffel besteht aus der schwimmenden Karin Bauer (63), aufs Rad geht Nils Spang (29), und den Lauf übernimmt Christian Hübinger (43).