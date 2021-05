Einer der ganz Großen feiert Jubiläum: Ludwig van Beethoven. 2020 wäre er 250 Jahre alt geworden. Tatsächlich hat er nur 57 davon geschafft. Seine Musik bleibt jedoch zeitlos und wird noch heute auf der ganzen Welt gespielt und gehört. Aber ist der Meisterkomponist heute noch so populär und relevant wie zu seiner Zeit? Die RHEINPFALZ hat sich – rein zufällig – in der „Beethovenstraße“ umgehört.

Harald Meyer, pensionierter Blumenhändler und reger Theatergänger, hört „gerne klassische Musik.“ Allerdings gehört Beethoven nicht unbedingt zu seinen Lieblingen. „Es gibt durchaus Stücke, die ich mag. Nur diese ständigen Wiederholungen – das ist wie bei Mozart. Da wird ein Thema immer und immer wieder wiederholt und es hört und hört nicht auf. Das ist mir zu viel“, gesteht er. Zum Neujahrskonzert des Pfalztheaters im Januar unter dem Titel „Beethoven tanzt!“ wollte er nicht einmal hingehen, weil er dort zu viel Beethoven im Repertoire erwartete. Nicht, dass er den Vollender der Wiener Klassik und Wegbereiter der musikalischen Romantik überhaupt nicht hören mag, „nur wenn ich die Wahl habe zwischen Beethoven und anderen Komponisten, ziehe ich die anderen vor“. Zum Beispiel Händel.

Seine Ehefrau, Eva-Maria Meyer, ist da nicht ganz so Beethoven-abgeneigt. „Auch ich höre gerne klassische Musik.“ Zum Beispiel beim sonntagmorgendlichen Klassik-Programm im Radio. „Durch das Jubiläumsjahr wird dort jetzt natürlich öfter Beethoven gespielt. Und ich war überrascht, dass es nicht nur schwere Stücke sind, sondern zum Teil auch mal leichtere. Also für mich leicht zu hören.“ Denn wenn es um Beethoven geht, kommen einem meist zwei Werke in den Sinn: Seine dramatische „Fünfte“ und seine gewaltige „Neunte“, die zur offiziellen Hymne der Europäischen Union wurde. „Diese Musik lebt! Und wird auch nie untergehen“, sagt Meyer. Beide sind jedoch auch der Meinung, dass klassische Musik heutzutage reger „praktiziert werden muss“, um nicht in Vergessenheit zu geraten. „Wenn sie vom Elternhaus her nicht gepflegt und von Generation zu Generation nicht weitergegeben wird, dann stirbt sie“, sagt das Ehepaar.

Für Ingrid Göttel ist Beethoven der Inbegriff der klassischen Musik. Auch sie kennt seine „Neunte“ und die „Fünfte“. In Berührung gekommen mit dem 1770 in Bonn geborenen Komponisten ist sie in ihren 30ern und schätzt seitdem die Emotionalität in seinen Werken. „Man darf nicht vergessen, dass es ein Musiker war, der sein Gehör verloren hat. Dass er trotzdem weiter komponiert und Musik geschaffen hat, die Menschen so anrührt, ist für mich sehr beeindruckend“, sagt sie. „Und obwohl er nicht sehr alt wurde, hat er doch ganz viel hinterlassen.“ Für die 74-Jährige gehört Beethoven neben Bach und Mozart zu den zeitlosen Klassikern, die auch jüngere Generationen für sich begeistern können. Ihre beiden Enkel zum Beispiel, 27 und 25 Jahre jung, liebten „verstärkt die Klassik. Das war in meiner Jugend noch nicht so. Auch nicht in der Jugend meines Sohnes. Es freut mich, dass es sich so entwickelt hat.“

Annelie Steffensky schätzt sich nicht als „riesigen Beethoven-Fan“ ein. „Ich weiß nicht viel über Beethoven. Außer, dass er taub war und die berühmte neunte Sinfonie komponiert hat. Aber ich glaube, das war es schon, was ich über ihn weiß“, gesteht sie. Klassik hört sie jedoch gerne - „nicht oft, aber ich habe da schon eine kleine Liste auf meinem PC.“ Dass Beethoven nur etwas für bestimmte Stimmungslagen sei, kann sie nicht bestätigen. „Ich denke, er hat für viele Stimmungslagen etwas dabei“. Der 1827 in Wien verstorbene Virtuose kommt auf ihrer Hör-Liste zwar vor dem „schlagermäßigen“ Mozart, aber nach Händel und Bach. Zu Orchester-Konzerten geht die ehemalige Sozialarbeiterin „ab und zu“ - dafür seien ihre Kinder umso begeisterter von der Klassik, die Beethoven maßgeblich mitgeprägt hat.

Für Manfred Seiter dennoch kein Grund, etwas genauer in das Repertoire des Bonner Meisters zu hören. „Wenn ich Klassik höre, dann auf alle Fälle nicht Beethoven! Smetana gefällt mir besser“, betont er. Wahrscheinlich eine Konsequenz seiner Jugendzeit in den 1960er und 1970er Jahren, in denen die Klassik vom Hardrock verdrängt wurde. „Aber im Prinzip war Beethoven ja der Hardrocker seines Zeitalters“, lenkt Seiter ein. Allerdings ginge er, so der Kaiserslauterer, „ein bisschen unter gegenüber Kollegen wie Mozart. Mozart und Wagner sind heute deutlich bekannter und werden mehr gefeiert.“ Als Beispiel nennt er die Präsenz von Wagner in Bayreuth. „Trotzdem bleibt Beethoven einer der größten Komponisten Deutschlands, an dem man nicht vorbeikommt. Er ist mir nur zu schwer.“

So schwer, dass sich auch Winfried Fengler auf ein Beethoven-Stück vorbereiten muss. „Man sollte nicht gerade in seiner depressivsten Phase sein, wenn man sich den Beethoven-Pathos reinzieht“, empfiehlt der Kaiserslauterer lachend. „Und für die Musik im Supermarkt ist er nicht geeignet.“ Fengler selbst hat den großen Ludwig van noch ganz klassisch im Schulmusikunterricht kennengelernt. Dort war der Komponist Pflichtprogramm. Was er mit dem Meister assoziiert: „Hymnen! Alles, was so pathetisch und bombastisch rüber kommt.“ Auch die Lebensgeschichte des Klassikers hat Fengler damals im Unterricht durchgenommen. „Er hatte ein hartes Leben, zu seiner Zeit. Und natürlich ist es spektakulär, dass er seine mit bekanntesten Sinfonien in taubem Zustand geschrieben hat. Das ist schon eine wahnsinnige Leistung, dass jemand so abstrakt Musik erarbeiten kann, die er praktisch selbst nicht hören kann.“ Deshalb wird der Komponist nie „ganz aus der Geschichte verschwinden“, wenn auch „leider immer mehr Leute den Bezug zur Klassik verlieren“.