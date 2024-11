Schwan Franz hat kürzlich am Vogelwoog eine Schwanendame verstoßen. Das Weibchen hat sich dann einsam ins Dickicht zurückgezogen. Die Wildtierhilfe erläutert auf Nachfrage, wie es der Schwänin mittlerweile geht.

Viele Spaziergänger und Tierliebhaber, die rund um den Vogelwoog unterwegs waren, sorgten sich in den vergangenen Wochen um eine dort lebende Schwanendame.

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

taStt ni rdohel meiwkeZasti fau dem Wsesar ebenn chwanS rnFza hmcmsrzne,hiewu as;sgli&z dei cuhliwnnSam;& ied ietsme Ztei niesam im cnediht l&ohe;umlzG am aRend eds .seeS assD das ebwiihlce Trie auf csih ielaeln egtltesl i,ts its nun roeib.v

eDi dWeiilltifrhe eaKrlsetaisunr utern dr