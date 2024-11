„Ganz ehrlich, bis gestern Mittag habe ich nicht damit gerechnet, dass die Ampel-Regierung zerbricht“, sagt Matthias Mieves, Direktkandidat der SPD im Bundestagswahlkreis 208. Am Abend sei dann aber klar geworden: Es geht nicht mehr. Alexander Ulrich (BSW) kommentiert: „Der gestrige Tag war keine Überraschung mehr.“

Er sei bereit für den Wahlkampf, so der 38-jährige Mieves, der sich trotz der Krise der Sozialdemokraten gute Chancen ausrechnet, dem nächsten Bundestag anzugehören. Der gestrige Tag sei der „krasseste seiner bisherigen Karriere“ gewesen, so Mieves. „Völlig irre. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass eine Partei und eine Person auf starren ideologischen Positionen beharren und nicht zu den Kompromissen bereit sind, die die Grundlage jeder Koalition sind.“

Matthias Mieves Foto: VIEW

Bundeskanzler Olaf Scholz habe deshalb „vollkommen richtig“ gehandelt, als er Finanzminister Christian Lindner ( FDP) entlassen habe. „Er hat alles blockiert.“ Deshalb habe Scholz zurecht gesagt: „Jetzt ist Schluss.“ Auf die Frage, ob die Rede von Scholz nicht lange vorbereitet war, meint Mieves: „Ob sie lange vorbereitet war, das weiß ich nicht.“ Sie sei aber sehr klar und verantwortungsvoll gewesen. „Eine seiner besten Reden.“

Schon Mitte September nominiert

Anders als beispielsweise die CDU oder die FDP hat seine Partei Mieves schon Mitte September nominiert. „Wir können den Wahlkampf direkt eröffnen. Ich werde meinen Wahlkreis mit ganzem Herzen verteidigen.“ Hat er Chancen, noch einmal das Direktmandat zu holen? Bei der letzten Bundestagswahl hatte der SPD-Mann, der in Kaiserslautern wohnt, 33,8 Prozent der Stimmen geholt und lag damit über zwölf Prozentpunkte vor dem CDU-Kontrahenten „Ich kann es noch mal schaffen“, glaubt er. „Ich habe die Hoffnung, dass die Menschen meine Arbeit anerkennen.“ Ziel müsse es sein, dass die SPD erneut den Bundeskanzler stellt. „Das hat uns das letzte Mal auch niemand zugetraut und es hat geklappt.“ Mieves geht davon aus, dass nicht erst Mitte Januar die Vertrauensfrage gestellt wird und Neuwahlen somit früher stattfinden. Er verhandele noch das Gesetz zur Gesundheitsdigitalagentur.

Alexander Ulrich Foto: Oscar Fuchs/dpa

„Die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten ist endlich am Ende. Der gestrige Tag war keine Überraschung mehr. Es hat sich über mehrere Wochen angedeutet, dass die Bundesregierung keinen Haushalt für 2025 mehr hinbekommt und auseinanderbricht“, kommentiert Bundestagsabgeordneter Alexander Ulrich, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das Scheitern von SPD, Grünen und FDP. Ulrich ist der Ansicht, dass es jetzt „schnellstmöglich“ zu Neuwahlen kommen solle. Jeder Tag länger schade dem Wohlstand, der Wirtschaft und den Arbeitsplätzen.

Das BSW in Rheinland-Pfalz werde seine Landesliste für die Bundestagswahl am 1. Dezember in Alzey aufstellen. „Wir waren und sind für vorgezogene Bundestagswahlen vorbereitet“, so Ulrich. Der Abgeordnete aus Reichenbach- Steegen hat angekündigt, für Listenplatz eins zu kandidieren.

Wir haben außerdem mit dem Landtagsabgeordneten Andreas Rahm sowie mit politischen Vertretern aus dem Landkreis über das Ampel-Aus gesprochen.

Weitere Informationen zum Ampel-Aus finden Sie hier

Ampel-Aus: Entwicklungen, Meinungen, Hintergründe - DIE RHEINPFALZ