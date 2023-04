Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im und am Schwanenweiher im Volkspark Kaiserslautern tummelt sich so manch Getier. Darunter auch etliche Schmuckschildkröten, die da wirklich nicht sein sollten. Es geht ihnen sichtlich gut – sie greifen aber negativ in die Ökologie des Gewässers ein. Hinzu kommt: Das Aussetzen von Tieren ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Ordnungswidrigkeit.

Der Schwanenweiher am Volkspark wird offensichtlich zu einem Paradies für ausgesetzte Schmuckschildkröten. Das ist nicht mehr zu übersehen. Auch Günther Pitschi, der Naturfreund,