Was muss man als Neu-Lauterer in seinem ersten Jahr in Lautern gemacht haben? Diese Frage stellen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.

Denn neben Lautrern, die ihre Stadt aus dem Effeff kennen, leben viele neue Einwohner hier, angelockt von Firmen, Instituten, Behörden und Bildungseinrichtungen. Was sollten die Neubürger im ersten Jahr unbedingt erlebt haben? Die RHEINPFALZ sucht jetzt „10 Dinge, die man in Kaiserslautern gemacht haben muss“. Nennen Sie uns Ihre zehn typisch Lautrer Aktivitäten per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de. Ob FCK-Spiel im Fritz-Walter-Stadion verfolgen, zum Humbergturm wandern oder „in der Wesch vom Zehner springen“. Die zehn meistgenannten Meldungen werden wir näher beleuchten. Einsendeschluss ist der 23. April.