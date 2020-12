Das Jahr 2020 geht zu Ende. Es war kein normales Jahr, das Jahr 2020. Die Corona-Pandemie hat das Jahr geprägt. Wie ist das Jahr, liebe Leserinnen und Leser, für Sie gelaufen? Was ist bei Ihnen an positiven oder negativen Erlebnissen im Rückblick auf das Krisen-Jahr hängen geblieben? Hat Corona Ihr persönliches Leben beeinflusst? Was haben Sie in den zurückliegenden fast zwölf Monaten erlebt? Trauriges, aber auch Schönes oder Hoffnungsvolles? Schreiben Sie uns in wenigen Sätzen davon. Zu Wort kommen sollen Sie, liebe Leserinnen und Leser, wie gewohnt in der Silvesterausgabe, mit Bild. Sie können uns dazu eine E-Mail schicken an redkai@rheinpfalz.de, nach Möglichkeit mit Anschrift und Telefonnummer.

