Die Stadt hat Ende November Steuermarken für Hundebesitzer in der Stadt verschickt. Damit wird ein Stadtratsbeschluss vom Dezember 2021 umgesetzt. Was es mit den Hundemarken auf sich hat, wollte die RHEINPFALZ von der Stadtverwaltung wissen.

Wie viele Marken wurden verschickt?

Etwa 4500 Steuermarken wurden verschickt, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

Wurden plötzlich mehr Hunde als bisher angemeldet?

Ja, seit der Pressemeldung zur Versendung der Hundemarken, die Ende November rausgegangen ist, wurden bis zehn Tage vor Weihnachten 124 Hunde angemeldet. Im Vergleich dazu gab es für das Jahr 2022 – bis zu dem Aufruf – erst 568 Anmeldungen. 2020 waren es 607, 2021 waren es 757 Anmeldungen. Darin enthalten sind viele Anmeldungen aufgrund einer „Sonderaktion Corona“ im Jahr 2021.

Wie funktioniert die Anmeldung?

Hunde können schriftlich oder über das Online-Anmeldeportal unter www.kaiserslautern.de angemeldet werden. Enthalten sollte die Anmeldung wichtige Daten wie Name und Anschrift der Hundehalter, Alter des Hundes, sowie Zeitpunkt, ab wann der Hund gehalten wird. Kontaktdaten des Halters sind für Rückfragen nützlich. Bei der Online-Anmeldung werden alle erforderlichen Daten abgefragt. Für den Eingang der Anmeldung werden automatisch Bestätigungen versendet. Im Anschluss wird die Anmeldung bearbeitet, ein Steuerbescheid und eine personalisierte Hundemarke werden zugeschickt.

Was kostet in Kaiserslautern die Haltung eines Hundes im Jahr? Stimmt es, dass es in München günstiger ist?

Die Kosten sind gestaffelt: Jährlich zahlen Halter für einen Ersthund 120 Euro, für einen Zweithund 168 Euro und für jeden weiteren Hund 228 Euro. Laut der Homepage der Stadt Mündchen kostet dort ein Hund 100 Euro im Jahr – die Haltung ist dort also günstiger.

Was kostet der Verwaltungsaufwand, der durch die Steuermarken entsteht? Wurden dafür neue Stellen geschaffen?

Die genauen Kosten können nicht beziffert werden. Die Einführung war Teil der laufenden Aufgabenerfüllung der Abteilung Steuern des Referates Finanzen und wurde vollständig mit vorhandenem Personal gestemmt. Eine Personalmehrung ist in diesem Zusammenhang nicht vorgesehen.

In anderen Städten wurden Steuermarken abgeschafft und durch Chips ersetzt, ein Schritt zur Digitalisierung. Ist das in Kaiserslautern ein Thema?

Nein, das ist derzeit kein Thema in Kaiserslautern.

Wie und wie oft wird im Zusammenhang mit Hundesteuer kontrolliert? Verhängt die Stadt Bußgelder und wie hoch fallen Strafen für unangemeldete Hunde aus?

Zur Hundesteuersatzung werden keine spezifischen Kontrollen durchgeführt. Der kommunale Vollzugsdienst wurde aber entsprechend sensibilisiert, im Rahmen regelmäßiger Streifentätigkeiten oder sonstigen Beauftragungen die Einhaltung zu kontrollieren. Bei Feststellung eines Verstoßes werden Bußgelder verhängt: Für nicht angemeldete Hunde werden 150 Euro fällig.

Werden Bußgelder verhängt, wenn die Marke nicht sichtbar getragen wird? Reicht es, wenn der Besitzer sie dabeihat? Wie hoch ist das Bußgeld, wenn die Marke nicht getragen wird?

Die Satzung sieht vor, dass die Steuermarke sichtbar getragen werden muss. Es reicht nicht aus, wenn Besitzer die Marke lediglich dabeihaben. Wird die Marke nicht getragen, ist ein Bußgeld von 50 Euro vorgesehen. Es handelt sich dabei um einen Mindestbetrag: Bei mehrfachen Verstößen können auch höhere Bußgelder festgesetzt werden.

An wen können sich Besitzer bei Verlust der Marke wenden? Was kostet eine Neubeantragung? Wo können gefundene Marken abgegeben werden?

Bei Verlust wenden Besitzer sich an das Referat Finanzen – Abteilung Steuern – Telefon 0631 365-2555 oder per Mail an hundesteuer@kaiserslautern.de. Zurzeit wird an einer Möglichkeit gearbeitet, den Verlust bald online über die Homepage melden zu können. Für die Neuerteilung wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 10 Euro erhoben. Beim Referat Finanzen – Abteilung Steuern – im Rathaus Zimmer 612, 614 oder 615 oder an der Information des Rathauses können gefundene Steuermarken abgegeben werden. Durch die eingestanzte Markennummer kann genau zugeordnet werden, welchem Hund die Marke gehört.

Wird die Marke zurückgegeben, wenn das Tier verstirbt?

Die Steuermarken verbleiben im Eigentum der Stadt Kaiserslautern, nach Beendigung der Hundehaltung muss diese zurückgegeben werden.

Dürfen zur offiziellen Hundemarke zusätzliche Marken getragen werden?

Grundsätzlich ist es nicht verboten, eine zusätzliche eigene Marke zu tragen. Das Tragen einer falschen Steuermarke, die denen der Stadt Kaiserslautern ähnelt und den Anschein einer gültigen Marke erwecken soll, wird mit einem Bußgeld ab 250 Euro geahndet.