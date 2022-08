Der Stockhausplatz lädt zu einer Pause in der quirligen Altstadt ein – egal, ob im Alltag oder beim Altstadtfest. Bänke, Bäume und Brunnen schaffen eine behagliche Atmosphäre. Der Name des Platzes, ein Ergebnis des Sanierungskonzepts der Altstadt, hat mit Stockschlägen aber nichts zu tun.

Den Bereich um das „Haus Rheinkreis“, einer untergegangenen Fuhrmannswirtschaft, nach Süden platzartig aufzuweiten, war die Absicht der Sanierungsplaner. Im ehemaligen Gasthaus Rheinkreis ist heute, nach Umbau und Sanierung, das Theodor-Zink-Museum untergebracht.

Die Sanierung der Altstadt im Umfeld der Steinstraße war im Jahr 1979 so weit fortgeschritten, dass die Freifläche bereits zu erkennen war. Die Stadt entschloss sich umgehend, dieses immer noch Baustellen- und Sanierungsareal als „Stockhausplatz“ zu bezeichnen, obwohl es noch bis 1981 dauerte, bis der Stockhausplatz seine endgültige Gestalt bekam. Der Platz ist als Fußgängerzone angelegt.

In Ratsprotokollen taucht ein Militärgefängnis auf

Die untergegangene Stockhausstraße hat den Platz mit ihrem Namen beerbt. Das Stockhaus war ein bewohnbares, „turmartiges“ Gebäude mit möglicherweise drei, vier oder gar fünf Stockwerken. Daher kommt der Name. Er hat nichts mit Stockschlägen und Prügelstrafe zu tun. In den von Julius Küchler aufgearbeiteten Ratsprotokollen, in seiner Chronik der Stadt Kaiserslautern, ist die Bezeichnung „Stockhaus“ unter dem Datum vom 24. Juli 1682 erstmals erwähnt. Dem Rat wird dort mitgeteilt, dass für das Militär ein „Stockhaus“ zu bauen sei, wobei die Bezeichnung „Militärgefängnis“ für einen Teil des Gebäudes in verschiedenen Notizen der Stadtgeschichte zu finden ist. Weil das erforderliche Geld, um ein „Stockhaus“ zu bauen, nicht zur Verfügung stand, lehnte der Rat den Antrag von 1682 ab und bat um Geduld. Wann genau der Bau des Stockhauses begann, ist nicht auszumachen. Die Stockhausstraße erwähnt Küchler erst im Jahr 1743.

Kleiner Markt hält sich nicht

Nachdem der Stockhausplatz 1981 fertig war, lag er in stiller Bereitschaft und wartete, wie ihn Kaiserslautern nutzen wird. Schließlich eröffnete die Stadt am 4. März 1982 einen kleinen Obst- und Gemüsemarkt auf dem Platz. Dieser Versuch, die Altstadt zu beleben, lief schlecht. Daher bot die Stadt gleichzeitig einen Handwerkermarkt an, um dem kleinen Wochenmarkt einen Schub zu geben. Handwerksbetriebe sollten die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Nach knapp zwei Jahren, Anfang 1984, waren Händler und Handwerker allerdings verschwunden, weil die Kunden ausblieben.

Beinamen „Platz der Kinderrechte“ verliehen

Die Zweibrücker Künstlerin Bärbel Hafner meißelte 1984 den Stockhaus-Brunnen aus Sandstein. Und der läuft heute noch. Der Brunnen wurde am 30. Juni 1984 eingeweiht. Auf Initiative von Kinderschutzbund, SOS Kinderdorf und der Stadtverwaltung erhielt der Stockhausplatz im Jahr 2020 den Beinamen „Platz der Kinderrechte“. „Der Nachwuchs machte ohne viele Worte deutlich, dass er mit der Kreation einverstanden ist“, schrieb die RHEINPFALZ am 18. Juli 1987, einen Tag nach der Einweihung. Fragt man Passanten danach, warum der Stockhausplatz auch „Platz der Kinderrechte“ heißt, bekommt man – in Unkenntnis der Geschichte des Stockhauses – die Antwort, dass der Beiname ein Hinweis darauf sein könnte, dass man die Kinder früher mit einem Stock verprügelte. Durchaus Unverständnis herrscht darüber, warum man den ehemaligen Mainzer-Tor-Platz, auf dem der Kaiserbrunnen sprudelt, in dem die Kinder planschen, nicht „Platz der Kinderrechte“ genannt hat.