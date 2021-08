Einfach in den Elektrogroßhandel gehen, Drohne kaufen und abheben: Was theoretisch möglich ist, sorgt in der Praxis immer wieder für Überraschungen, nicht zuletzt, weil fürs Drohnenfliegen nicht nur spezielle Regeln gelten, sondern weil auch das Handling des Geräts technische Finesse erfordert. Ein Experte rät zum Kontakt zu erfahrenen Piloten.

Christian Hupf ist 32 Jahre alt und mehr als sein halbes Leben Modellbau-Fan. Zunächst hatten es ihm Boote angetan, kurz darauf entdeckte er auch ein Faible für Fluggeräte. Seit 13 Jahren ist er Mitglied beim Modellflugsportverein (MFSV) Kaiserslautern-Schallodenbach und dort einer der Experten, wenn es um Flugdrohnen geht. „Ein schönes Hobby“, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Neben den Möglichkeiten der Fotografie reizen Hupf auch die technischen Aspekte der Fluggeräte. Sicher gebe es flugfertige Geräte zu kaufen, aber wer tiefer einsteigen will, könne sich auch ein Modell selbst zusammenbauen und vor allem selbst programmieren.

Vom Kenntnisnachweis bis zum Flugschein für Drohnen

Für Drohnenflüge gibt es Vorschriften, die die Aufstiegsmöglichkeiten in strenge Bahnen lenken. Zum einen dürfen Geräte, die in der Luft fliegen, und das tun Drohnen, nicht den regulären Flugverkehr behindern. Zum anderen – Drohnen werden oft zum Fotografieren genutzt, weil sie tolle Perspektiven bieten können – dürfen nicht immer und überall Bilder gemacht werden. „Ich darf nicht über einen Strand fliegen und dann von den Leuten Bilder von oben machen“, nennt Hupf ein Beispiel.

Derzeit, berichtet er, liege sein Hobby ein wenig auf Eis. „Wo will man im Moment auch Bilder machen“, fragt er. Normalerweise habe er öfter bei Modellausstellungen fotografiert, die Modelle, etwa Schiffe, von oben mit einer Drohne aus ungewohnten Perspektiven abgelichtet.

Zu den Fluggeräten selbst: Drohne ist nicht gleich Drohne, es gibt ganz unterschiedliche Modelle, für die – je nach Größe und Gewicht – auch unterschiedliche Nachweise notwendig sind, erklärt Hupf. Bis vor kurzem musste, um ein Fluggerät mit einem Gewicht jenseits der 250-Gramm-Marke zu bewegen, ein Kenntnisnachweis vorliegen. Die Regelungen haben sich mittlerweile geändert, berichtet Hupf, eingeführt wurden Flugscheine in drei Kategorien, A1, A2 und A3. A2 ist laut Hupf der größte Schein, koste aber „viel Geld“. Mit den beiden anderen dürfen Drohnen bis zu einem Kilogramm Gewicht gesteuert werden.

Anfänger können von Experten vieles lernen

Wer sich fürs Fliegen einer Drohne interessiert, dem empfiehlt Hupf den Kontakt zu erfahrenen Piloten – nicht zuletzt zum Modellflugsportverein Kaiserslautern-Schallodenbach, dem auch Hupf seit rund 13 Jahren angehört. Dort könnten Interessierte – in einem geschützten Bereich – erste Erfahrungen mit den Fluggeräten machen, auch ausprobieren, ob das neue Hobby überhaupt das richtige ist. „Man trifft Leute, die sich auskennen, kann sich austauschen und es ist auch problemlos möglich, mal eine Drohne zu fliegen“, sagt Hupf. Denn: Auf dem Gelände des MFSV sind die Piloten versichert. „Wenn dann mal eine Drohne runterfällt und ein Auto beschädigt, dann ist das nicht so schlimm.“

Viele seien sich auch der Gefahren, die von einer Drohne selbst ausgehen können nicht bewusst – Hupf nennt die sich schnell drehenden Rotoren. „Die Propeller können schon schwere Verletzungen verursachen.“ Von daher sei es auch nicht erlaubt, über Menschansammlungen zu fliegen.

Dass sich beim Motorflugsportclub erfahrene Drohnenpiloten tummeln, hat sich mittlerweile auch herumgesprochen. Vor einigen Jahren wurden die Flieger von Vogelschützern kontaktiert, ob sie beim Absuchen der Felswand auf der Gartenschau mithelfen könnten. Damals ging es darum, einen Uhu-Horst aufzuspüren, in dem sich möglicherweise noch Jungtiere aufhalten könnten, berichtet Hupf.