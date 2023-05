Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Fritz-Walter-Stadion steigt am Freitag die Saisoneröffnung der Zweiten Fußballbundesliga 1. FCK gegen Hannover 96. Wie werden sich die Lauterer als Aufsteiger in dieser Partie und in der Runde schlagen? Diese Fragen beantworten ehemalige Spieler des 1. FCK und einer der treuesten Fans.

Florian Fromlowitz (stand früher beim 1. FCK und Hannover 96 im Tor): „Die Euphorie ist groß. Der 1. FCK wird mit viel Schwung am Freitag die neue Saison eröffnen. Das Stadion