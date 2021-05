Abstimmung: Wie eine Ohrfeige

Vor den beiden Sitzungen der Verwaltungsräte von Kreissparkasse Kaiserslautern und Stadtsparkasse Kaiserslautern schien alles auf Kurs zu sein. Man konnte davon ausgehen, dass beide Verwaltungsräte einhellig den Start der Gespräche zur Fusion der beiden Geldhäuser beschließen. Beide Verwaltungsräte taten dies auch. Nur das Abstimmungsverhalten der CDU und der FWG im Verwaltungsrat der Kreissparkasse irritiert bis heute. Die CDU stimmte dagegen; ein Vertreter der FWG ebenso, ein weiterer Freier Wähler enthielt sich der Stimme. Das war überraschend, für Beteiligte wie Beobachter. Die Ablehnung aus den eigenen Reihen muss für den CDU-Landrat Ralf Leßmeister als bisheriger Verhandlungsführer wie eine Ohrfeige gewirkt haben. Leßmeister selbst enthielt sich der Stimme.

Rücktritt: Einen Tag danach ...

Was hat der überraschende Rücktritt des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Peter Degenhardt, mit dem Abstimmungsverhalten im Verwaltungsrat der Kreissparkasse zu tun. Fest steht, dass er einen Tag nach der Verwaltungsratssitzung geschah. Ein zeitlicher Zusammenhang ist damit gegeben. Degenhardt verlautbarte, dass er aus persönlichen Gründen zurückgetreten ist. Er bat um Verständnis dafür, dass er keine weitere Stellungnahme zu diesem Schritt abgeben wird. Was bedeutet das? Ist das nur die übliche politische Floskel, um einen Rücktritt zu begründen und Fragen dazu von vornherein im Keim zu ersticken? Oder hat Persönliches, Privates mit seiner Demission tatsächlich zu tun? Der Rücktritt des mächtigen Kreispolitikers nährt in jedem Fall die Spekulation, in diese oder jene Richtung. Ein Ergebnis, zu dem man gelangen kann: Das Abstimmungsverhalten im Verwaltungsrat der Kreissparkasse und der damit verbundene wahrscheinliche Ärger haben womöglich den Rücktritt von Peter Degenhardt zum jetzigen Zeitpunkt befördert.

Ausgehregelung: Handeln mit zweierlei Maß

Keine Frage: Es ist gut, dass Menschen mit Beeinträchtigung einen besonderen Schutz in der Öffentlichkeit genießen. Auf den ersten Blick mag man so auch die Ausgehregelung verstehen, die das Land in der Corona-Zeit Menschen mit Beeinträchtigung verordnet hat. Sie soll sie abschirmen. Nur: Das Land teilt damit Menschen in zwei Klassen. Für die einen lockert sie die Verhältnisse, für die anderen verschärft sie sie sogar. Und das ist für eine Menschengruppe, die ohnehin benachteiligt ist, eine Diskriminierung. Der Ärger der Betroffenen und der Interessensvertreter über das Handeln mit zweierlei Maß ist somit nur zu gut nachzuvollziehen. Zwei Beispiele, der Fall einer inklusiven Wohngruppe aus Kaiserslautern und einer Außenwohngruppe in Mackenbach, beides in der Trägerschaft der Lebenshilfe Westpfalz mit Sitz in Kaiserslautern, haben aufgezeigt, welch befremdende Folgen die Ausgehregelung des Landes hat. Die rheinland-pfälzische Sozial- und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler wäre gut beraten, sie würde ihre gegenüber der RHEINPFALZ getane Ankündigung, sie wolle die Situation beobachten und prüfen, „ob und in wieweit Anpassungs- und Ergänzungsbedarf besteht“, rasch in die Tat umsetzen. Der betroffenen Menschen willen.

Anfrage: So schlau wie vorher

Ich fand den Gedanken des RHEINPFALZ-Lesers gar nicht mal so verkehrt. Er zeigte sich am Lesertelefon irritiert davon, dass ihm auf den Kauf zweier FFP2-Masken 19 Prozent an Mehrwertsteuer berechnet worden sind. Ist das in der derzeitigen Corona-Krise richtig, den Staat am Kauf von Masken noch verdienen zu lassen? Ich stellte eine Anfrage dazu beim Bundesfinanzministerium in Berlin. Die Antwort, die ich erhielt, war enttäuschend. Nicht etwa, dass das Bundesfinanzministerium dies aus welchen Gründen auch immer für nicht umsetzbar erklärt hätte. Nein, das Bundesfinanzministerium ging gar nicht auf die konkrete Frage ein. Hier die Antwort als Beleg: „Um die Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft und für die Bürgerinnen und Bürger abzufedern, hat die Bundesregierung das größte Hilfspaket in der Geschichte der Bundesrepublik auf den Weg gebracht. Dem Bundesfinanzminister ist es ein wichtiges Anliegen, dass möglichst alle gut durch diese Krise kommen. Wir beobachten die Lage sehr genau und werden, wenn notwendig, weitere Maßnahmen ergreifen.“ Damit waren wir so schlau wie vorher.

Schutzmasken: Nicht vergessen

Und was gibt es sonst noch Neues in der Großstadt? Nicht vergessen am Wochenende, eine Schutzmaske zu besorgen. Ab Montag werden wir sie in Bussen und Bahnen und in Geschäften brauchen. Hoffentlich reichen die Vorräte ...