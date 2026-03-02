Michael Becker hat das Whisky-Fachgeschäft „The Cottage“ an Manuela und Matthias Schu übergeben. Sie haben auch neue Ideen für den Laden in der Kaiserslauterer Altstadt.

Michael Becker hat das Whisky-Fachgeschäft „The Cottage“ in der Kaiserslauterer Steinstraße 16 an Manuela und Matthias Schu übergeben. Nach ein paar Tagen Umbau und Renovierung soll es ab 13. März nach bewährtem Konzept, aber mit neuen Ideen weitergehen.

Becker hatte im Jahr 2007 mit einem kleinen Geschäft in der Salzstraße angefangen – und sich damit einen langgehegten Wunsch erfüllt. Der gebürtige Kuseler war zuvor viele Jahre in der Tonträgerabteilung eines großen Elektronikfachmarkts in Kaiserslautern tätig. 1990 hatte er zum ersten Mal Irland besucht – und sein Herz an Land und Leute, aber auch an das Nationalgetränk verloren. Seitdem besuchte er jedes Jahr die Grüne Insel, hat auch in Schottland viele Wochen verbracht. Er hat dabei regelmäßig Whisky-Destillerien besucht und gute persönliche Kontakte zu den Brennern aufgebaut. Historie und Geschmack des Getränks faszinieren ihn, auch wenn er kein Spirituosentrinker sei, wie er betont.

„Whisky ist ein Genussgetränk“

Auf das kleine Geschäft mit nur 40 Quadratmetern in der Salzstraße folgte 2021 ein größeres mit 100 Quadratmetern auf drei Ebenen in der Steinstraße 16 – Becker blieb der Kaiserslauterer Altstadt treu. Neben Whiskys bot er in seinem Irish Shop auch irische Textilien wie Wollpullover und Strümpfe, Geschenkartikel und Ähnliches an. Im Laufe der Jahre baute er sich eine große Stammkundschaft auf. Viel gelobt werden die Verkostungen in seinem Geschäft, sogenannte Tastings, bei denen Michael Becker nicht nur über die einzelnen Whisky-Sorten, sondern auch seine Besuche in Irland und Schottland erzählte – und bei manchem die Lust weckte, dort ebenfalls mal Urlaub zu machen. „Whisky ist ein Genussgetränk, das am meisten Spaß macht, wenn man es in Gesellschaft genießen und dabei philosophieren kann“, betont Becker.

500 verschiedene Whiskys hatte er im Angebot, etwa 100 konnten direkt im Geschäft probiert werden. „Ich hatte fast 20 Jahre lang eine tolle Zeit, doch jetzt mit 64 reicht es mir mit der Selbstständigkeit“, schildert der hochgewachsene Mann die Gründe für seinen Abschied.

Ehepaar Schu hat eigene Whisky-Sammlung

Und da kam das Ehepaar Manuela und Matthias Schu ins Spiel. Sie stammen aus Trier. Im Jahr 2004 wechselte die heute 46-Jährige wegen der Arbeit in einem Elektronikfachmarkt nach Kaiserslautern. Sechs Jahre später zogen ihr Ehemann und die beiden Kinder nach, die Familie lebt mittlerweile in Weilerbach. „Früher war Whisky für mich immer das Getränk des alten weißen Mannes“, erzählt Manuela Schu von anfänglichen Vorbehalten. Doch bei einem Privat-Tasting vor etwa 15 Jahren habe sie bemerkt: „Oh, der schmeckt mir ja doch.“

Nach und nach baute sich das Ehepaar eine eigene Whisky-Sammlung auf, auch Besuche in Schottland überzeugten die beiden. „Im Mai vergangenen Jahres haben wir dann ein Privat-Tasting mit Dinner für 25 Leute organisiert. Das machte wahnsinnig Spaß“, erläutert Schu. Und als sie eine Woche später erfuhren, dass Michael Becker einen Nachfolger für seinen Laden sucht, war dies die Initialzündung – der Kontakt war schnell geknüpft.

Zwei spezielle „The Cottage“-Eigenabfüllungen

Manuela Schu wird ihren Hauptberuf nicht aufgeben, sondern lediglich für Verkostungen und Ähnliches im Geschäft zuständig sein. Ihr Mann Matthias, 49 Jahre alt, war zuvor in der Werkzeugbranche tätig und wird in Zukunft das Tagesgeschäft in „The Cottage“ übernehmen – Dienstag ist Ruhetag. Er hat quasi das Hobby zum Beruf gemacht. Sie sind überzeugt: „Die Klientel für hochpreisige Spirituosen ist da.“ Im eigenen Laden werden sie außer Whisky auch Gin und Rum anbieten. Auch für diese Spirituosen soll es Tastings geben – nicht nur im Geschäft.

„Wir wollen auch zu den Leuten nach Hause gehen“, betont Manuela Schu. Sie kann sich Veranstaltungen im Freundeskreis oder zu besonderen Anlässen vorstellen. Auch möchte sie Whisky-Tastings für Frauen anbieten – „damit auch sie sehen, wie guter Whisky schmeckt“. Im neueröffneten Geschäft wird es besondere Einzelfassabfüllungen und auch zwei spezielle „The Cottage“-Eigenabfüllungen geben: mild und rauchig.

Die Geschäftsübergabe wurde übrigens ganz zünftig zelebriert – mit einem Fest für die Kunden und Freunde, um Michael Becker gebührend zu verabschieden sowie die neuen Inhaber willkommen zu heißen und bekannt zu machen. „Wir treten in große Fußstapfen“, weiß Matthias Schu. Doch das Ehepaar macht sich voller Begeisterung an die Aufgabe, die Liebe zu Whisky, zu Irland und Schottland weiterzugeben.