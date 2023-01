Sie ist wieder da, die Fastnachtszeit – und mit ihr ein bunter Strauß an närrischen Vergnügungen. Die RHEINPFALZ hat bei den Kaiserslauterer Traditionsvereinen nachgehört und eine Übersicht erstellt, wann was wo los ist.

Zum dritten Mal in der 60-jährigen Geschichte der Westpfälzer Fastnacht (Wefa) findet die Gemeinschaftsveranstaltung von 50 örtlichen Vereinen am kommenden Sonntag in Kaiserslautern statt. Für das Programm der Wefa-Jubiläumsveranstaltung in der Fruchthalle, die 2022 wegen Corona hatte ausfallen müssen, hatten 13 Vereine Vorschläge eingereicht.

Als Gastgeber haben die fünf Lauterer Vereine daraus für vier närrische Stunden „ein schönes, tolles Fastnachtsprogramm“ zusammengestellt, wie Wefa-Vorsitzender Peter Schwiewager verrät. Schon auf den Einmarsch der teilnehmen Vereine, der nicht gerade klein sein wird, dürften die Gäste gespannt sein. Sobald die 28 Tollitäten auf der mit zwei Sitzreihen aufgebauten Bühne ihren Platz eingenommen haben, kann es losgehen.

Schwiewager ist überzeugt, dass die Programmgestalter der örtlichen Vereine einen optimalen Querschnitt durch die Westpfälzer Vereine zusammengestellt haben: Es gibt vier Gardetänze und vier Schautänze, dazu vier Büttenreden, drei Musikgruppen, zwei Männerballets und drei Mariechentänze.

Die Schirmherrschaft über die Veranstaltung hat Bürgermeisterin Beate Kimmel übernommen. Vertreter der Stadtgesellschaft und der Präsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Fastnacht, Jürgen Lesmeister, werden ebenfalls zur Westpfälzer Fastnacht erwartet.

Karnevalverein Rot-Weiß: Prunksitzung in Theo-Barth-Halle

In seiner letzten Kampagne als Vorsitzender des Karnevalvereins Rot-Weiß wird Schwiewager am 21. Januar in der Erlenbacher Theo-Barth-Halle die eigene Prunksitzung leiten. Mit vier weiteren Vereinen werden dort ab 19.33 Uhr neben Musikgruppen zwei Büttenredner, ein Männerballett, die „Humba Buwe“ und die eigenen „Sternenflieger“ die Stimmung anheizen.

Die ursprünglich in Linden geplante Prunksitzung haben die Rot-Weißen abgesagt. Aber der Kinderfasching am 19. Februar um 14.11 Uhr in der Pizzeria am Belzappel soll stattfinden.

KVK mit Programm zufrieden

Mit dem Programm des Karnevalvereins Kaiserslautern (KVK) ist Präsident Uwe Bröckelmann trotz der Absage der „Gala“ in der Fruchthalle „sehr, sehr zufrieden“. Es gebe zu viele Langzeitkranke. Ohne die Unterstützung des eingespielten Helferteams wäre der nächtliche Aufbau in der Fruchthalle nicht zu schaffen gewesen. Auch sei die Resonanz von Gästen bisher nicht sonderlich groß gewesen.

„Ohne Spaß“ will der KVK aber auf keinen Fall durch die „fünfte Jahreszeit“ ziehen. Als Ersatz für die „Gala“ gibt es am 11. Februar (Beginn 19.11 Uhr/Einlass 18 Uhr) im Vereinsheim „Kalause“ eine „Kappensitzung“ mit Büttenreden, Garden und Gästen.

Auf der Damensitzung, die bereits am 21. Januar ebenfalls in der „Kalause“ ab 20.11 Uhr (Einlass 19 Uhr) unter dem Motto „Schlagerparty“ stattfindet, werde man die Stimmung schon einmal testen, meint Bröckelmann. Die Närrinnen dürfen sich an ihrem Abend über eine Live-Band, dazu Büttenreden und Sketche freuen. Am 5. Februar gehört das Vereinsheim dann den Kleinen. Ab 13 Uhr erwartet Michaela Kalbheim viele kostümierte junge Narren und Närrinnen, die bei gemeinsamen Spielen und beim Auftritt der Garde viel Spaß haben sollen. (Beginn 14 Uhr).

Für die beliebte „Altweiberfastnacht“ wird der KVK am 16. Februar vor dem Vereinsheim wie gewohnt ein Zelt aufbauen, in dem dann eine Band auftritt. Im Haus selbst soll ein DJ für gute Laune sorgen. (Beginn 20.11 Uhr/Einlass 18.30 Uhr).

An Fastnachtsdienstag (21. Februar) kann dann ganz Kaiserslautern nach Belieben bei der Innenstadtfastnacht des KVK zwischen Stiftskirche und Deutsche Bank mitsingen und mitschunkeln. Beginn ist um 14.11 Uhr. Bevor der Verein an Aschermittwoch seine Fastnacht 2022/23 wieder vor dem Vereinsheim eingräbt, ist im Innern noch ein Heringsessen mit geladenen Gästen angesagt.

Die Stadtgarde mit Regimentsappell

Unter der Leitung ihres Kommandanten Lothar Borkowski hat sich die „Stadtgarde“ mit ihrem Regimentsappell samt Ordensverleihung in der Scheune des Theodor-Zink-Museums bereits zurückgemeldet. Anspruchsvollstes Projekt des rund 100 Mitglieder zählenden Vereins ist in diesem Jahr die eigene „Gala“ am 18. Februar (Einmarsch 19.11 Uhr) in der Fruchthalle. „Wir alle kämpfen um einen guten Kartenverkauf, aber wir werden das durchführen“, betont der Kommandant. Mit Büttenreden und Tanzeinlagen von anderen Vereinen habe die „Stadtgarde“ für die Fruchthalle ein tolles, mehrstündiges Programm zusammengestellt, das mit Sicherheit allen Spaß machen werde. Die „Humba Buwe“ und die drei Tanzmariechen hätten schon fleißig geübt.

„Für uns ist dies der absolute Höhepunkt“, schwärmt Borkowski. Er hofft, den Gästen und Gastvereinen, die sich angekündigt haben, in einer recht schwierigen Zeit ein paar frohe Stunden bereiten und ein Lächeln in die Gesichter zaubern zu können. Beim Karnevalsgottesdienst, der am 31. Januar um 19 Uhr in der Stiftskirche stattfinden soll, wollen die Stadtgardisten auf jeden Fall dabei sein.

„Narrensänger“ freuen sich auf unbeschwerte Fastnacht

Andrea Fodor, Präsidentin der Karnevals-Gesellschaft „Narrensänger“ freut sich mächtig, endlich wieder unbeschwert Fastnacht feiern zu dürfen: „Ab jetzt sind wir jedes Wochenende unterwegs.“ Nach dem Ordensfest am 13. Januar und der Wefa-Sitzung in der Fruchthalle geht es am 28. Januar mit der Prunksitzung in der Erlenbacher Theo-Barth-Halle weiter. Travestiekünstler „Angy“ (Nico Heib) wird wieder dabei sein, dazu neben vielen bekannten Gesichtern aus der Westpfalz auch „De Wuscht“ (Klaus Reichert) aus der saarländischen Narrenschar und erstmals „Ballermannsänger“ Patrick Schmitt.

Die Kinderfastnacht am 20. Februar in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche ist fest gebucht; die Vereinspräsidentin ist zuversichtlich, bereits am 12. Februar auch die Senioren zu einer Fastnacht in der Kirche einladen zu können. Zum Abschluss der närrischen Saison stehen dann noch der Kerweumzug in Ramstein und ein Heringsessen an.

Ex-Tollitäten bei Wefa-Sitzung dabei

Die „Ex-Tollitäten“ der Stadt Kaiserslautern haben in diesem Jahr zwar keine eigene Veranstaltung organisiert. Dafür haben sie sich für die Wefa-Sitzung am kommenden Sonntag ins Zeug gelegt. „Wir haben ordentlich Spenden für eine Tombola organisiert“, berichtet Präsidentin Birgit Wütscher. Mit seinem Gutschein kann der Gewinner sich zum Beispiel ein schönes Essen gönnen, sein Fahrzeug betanken, ein Flasche Wein oder Sekt mitnehmen oder auch den Zoo besuchen.