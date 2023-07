Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Verliebt, verlobt, verheiratet – schwanger. So läuft es im besten Fall. Doch was, wenn es mit dem Kinderkriegen nicht klappt? Dann kann der Weg in die Kinderwunschpraxis IVF Saar Saarbrücken–Kaiserslautern führen.

Wer eine Kinderwunschbehandlung anstrebt, muss leidensfähig sein – nicht nur im wörtlichen Sinn. Zwischen medizinischen Fachbegriffen, Kostenplänen und Notarverträgen