Der Jazzclub JAZZevau ist auch 2024 wieder recht aktiv. Über das Jahresprogramm unterhielt sich Walter Falk mit dem Vereinsvorsitzenden und Musiker Philipp Huchzermeier.

„Auch in diesem Jahr setzen wir wieder drei Schwerpunkte“, berichtet Huchzermeier: „Einmal unsere Session im Benderhof an jedem ersten Donnerstag im Monat. Zweitens unsere Nachwuchsförderung durch den Newcomer-Workshop und die Newcomer-Session und schließlich unsere Konzerte.“

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr finde der Newcomer-Workshop von 12. bis 14. April zum zweiten Mal statt. Er richtet sich an Musiker und Musikerinnen, die erste Erfahrungen im Jazz sammeln wollen oder die ihr Spielen im Bereich des Jazz vertiefen möchten. „Es wird wieder erfahrene Dozenten für Schlagzeug, Bass, Klavier, Gitarre, Saxophon, Posaune, Trompete und Gesang geben, und alle Teilnehmer werden in Ensembles spielen“, verspricht der Vorsitzende. Das Abschlusskonzert wird am Sonntag, 14. April, im Cotton Club der Kammgarn stattfinden. Anmeldungen sind möglich unter www.jazzevau.de.

Drei Konzerte und ein Festivalauftritt

Drei Konzerte plant der JAZZevau in diesem Jahr zudem. Jetzt schon, am Donnerstag, 29. Februar, ist ab 20 Uhr das Pirmasenser Jazzquartett Extra Vergine in der Schreinerei der Kammgarn zu Gast. „Jazz an der Grenze“ ist die Formel dieser Formation mit Joachim Dusemond (Klavier und Gitarre), Michael Jurkat (Bass), Rolf Jacob (Schlagzeug) und Christine Kupperroth (Saxophon). Dieses Schlagwort umreißt treffend sowohl den geografischen als auch den musikalischen Standort. Mit harmonischen und rhythmischen Mitteln des Jazz überschreiten die vier Musiker Grenzen zu benachbarten musikalischen Welten wie Funk, Latin, Fusion und Pop, „um die besten Zutaten frei und ohne Vorbehalte miteinander zu kombinieren“, so Dusemond. Dabei werden ausschließlich eigene Kompositionen gespielt, verkündet der Pianist. „Immer jazzig – nie aus dem Lehrbuch.“

Am Mittwoch, 19. Juni, wird es eine Neuauflage des Formats „Jazz im Dreierpack“ geben. Dabei werden drei Bands zu hören sein, deren Musiker direkten Bezug zum JAZZevau haben. „Das vereinsinterne Bewerbungsverfahren dazu beginnt in Kürze“, sagt Huchzermeier. „Das Besondere dabei: Das Konzert wird im Kulturgarten der Kammgarn stattfinden, also im Freien.“ Am 14. November werde es aller Voraussicht nach ein Nachholkonzert aus der Coronazeit geben, verkündet Huchzermeier zudem.

Einen weiteren, absoluten Höhepunkt gibt es für den Verein anlässlich des Kammgarn International Jazzfestivals am 29. April: „Wir dürfen das Festival mitgestalten!“, jubiliert Huchzermeier. „Es wird eine JAZZevau- Festival-Session mit geladenen Gästen aus der Region geben.“ Die Leitung dabei haben der Trompeter Tobias Weber und der Pianist Philipp Huchzermeier selbst. Die Rhythmusgruppe stellen Johannes Hamm (Schlagzeug), Moritz Koser (Bass) und Philipp Huchzermeier (Piano). Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich unter www.kammgarn.de.