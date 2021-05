Der erste Lockdown im Frühjahr hat den Arbeitsmarkt in der Region durcheinander gebracht, die Arbeitslosenzahl nach oben getrieben. Nun stehen erneut vier Wochen Beschränkungen im öffentlichen Leben ins Haus. Andreas Sebald hat mit Peter Weißler, dem Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens über Gastronomie, Homeoffice und saisonale Schwankungen gesprochen.

Herr Weißler, seit Montag gelten die Regelungen des so genannten Lockdown light. Welche Auswirkungen sind zu spüren?

Nun die Maßnahmen fallen fast genau mit dem Monatswechsel zusammen. An solchen Tagen gehen bei uns generell mehr Anrufe ein oder es kommen mehr Leute zu uns. Wie wir in unseren täglichen Auswertungen sehen, gab es sehr viele Anrufe, die Menschen machen sich offensichtlich Sorgen. Allerdings muss ich auch sagen, dass der Winter sich allgemein auf den Arbeitsmarkt auswirkt, auch ohne Corona.

Inwiefern?

Das ist saisonal bedingt. Vor allem im Dezember und im Januar gibt es Ausschläge auf dem Arbeitsmarkt, etwa in der Gastronomie, wo dann auch einige Arbeitnehmer entlassen werden. Daher ist es auch sehr schwer zu sagen, welche Entlassungen jetzt direkt auf Corona zurückzuführen sind und was einfach den saisonalen Schwankungen unterliegt. Dazu ein Beispiel: Ich habe von einer Eisdiele gehört, die eigentlich erst im Dezember schließen wollte, nun aber, wegen der Beschränkungen, ihren Schließtermin vier Wochen vorverlegt hat.

Kneipen, Bars und Restaurants müssen seit Montag geschlossen haben …

Daher wird diese Branche auch am stärksten betroffen sein. Viele Betriebe haben jetzt schon ihre Kurzarbeit verlängert, teilweise bis Ende 2021. Allerdings ist das auch in einigen Fällen nur prophylaktisch zu sehen.

Was können Sie zur Kurzarbeit im Bezirk sagen? Wie ist das Verhältnis zwischen angemeldeter Kurzarbeit und Zeiträumen, die tatsächlich abgerechnet wurden?

Es liegt in der Natur der Sache, dass mehr Kurzarbeit angezeigt als abgerechnet wird. In der Westpfalz haben im Frühjahr, bei Beginn der Krise, etwa 6000 Betriebe Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit angemeldet. Im Mai haben dann tatsächlich 3200 Betriebe Kurzarbeitergeld abgerechnet. Anders ausgedrückt: Für rund 60.000 Arbeitnehmer war das Geld beantragt worden, ausgezahlt wurde es an rund 29.000. Pi mal Daumen also für etwa die Hälfte. Nach dem Peak im April und Mai waren es dann im Juni noch rund 2450 Betriebe mit etwa 21.500 Arbeitnehmern, die Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen haben.

Die Gastronomie war damals wie heute stark betroffen.

Das ist richtig. Insgesamt betrachtet glaube ich für den erneuten Lockdown allerdings, dass wir an die Zahlen vom Frühjahr nicht herankommen, ganz einfach deshalb, weil im Einzelhandel ja weiter gearbeitet wird und auch die Frisöre zum Beispiel, die ja im Frühjahr schließen mussten, weiter geöffnet haben.

Für die Gastronomie-Branche soll es ja noch weitere Hilfen geben.

Genau. Die Auszahlung läuft aber nicht über die Agentur für Arbeit, wir sind nur für das Kurzarbeitergeld zuständig. Gemeinsam mit den anderen Unterstützungen wird das vielen Betrieben helfen, das Überleben während des Lockdowns zu sichern. Denn: Die Kosten in den Betrieben laufen ja weiter.

Mit welchen Auswirkungen der vier Wochen Schließzeit rechnen Sie?

Das ist ganz schwer vorherzusagen. September und Oktober waren eigentlich zwei sehr gute Monate, in denen viele Menschen wieder in Arbeit gebracht werden konnten, die Arbeitslosenquote ging auch zurück. Ich gehe mal davon aus, dass die Anzahl der Arbeitslosen wieder ansteigen wird, aber nicht so stark wie im Frühjahr. Genauer wird man das erst womöglich im Februar analysieren können. Dann werden wir insbesondere im Gastro-Gewerbe die aktuellen Zahlen mit denen der Jahreswechsel 2018/2019 zum Beispiel vergleichen können.

Und wie schaut es bei der Agentur für Arbeit aus?

Wir fahren auf Sicht, wie man sagt. Wir haben weiterhin einen Schwerpunkt auf der telefonischen Beratung. Ich bin stolz darauf, dass wir in Sachen Kurzarbeitergeld sehr schnell reagieren können, wenn die Anträge komplett sind, können wir innerhalb einer Woche auszahlen.

Letzte Frage: Inwiefern hat die Krise auch Einfluss auf Ihr persönliches Leben?

Auf meine Hobbys und die meiner Frau – Radfahren und Laufen – hat es wenig Auswirkungen. Ich hätte aber, mit Blick auf meinen Beruf nicht gedacht, dass ich noch einmal so tief ins Thema Kurzarbeit einsteigen muss. Das hätten auch meine Kollegen vor einem Jahr nicht erwartet. Zudem sind fast alle Außentermine weggefallen. Die Arbeitswelt insgesamt hat sich verändert, hat neue Facetten präsentiert. Beispielsweise hat das Thema Homeoffice einen großen Schub bekommen. Wobei ich bei uns im Haus festgestellt habe, dass es bei vielen Kollegen die Mischung macht. Schließlich will man ja auch mal wieder die Kollegen sehen und nicht nur mit ihnen telefonieren.