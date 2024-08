Wir möchten mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ins Gespräch kommen, erfahren, was Sie ärgert, was Ihnen an Ihrem Stadtteil gefällt. Mit der „Redaktion vor Ort“ kommen wir in diesem Sommer auf den Betzenberg und nach Siegelbach. Den Auftakt machen wir am Mittwoch auf Deutschlands höchstem Fußballberg.

Leerstand dort, wo einst eine Bäckerei war, ein Blumenladen, ein Supermarkt. Der Betzenberg hatte „alles, was man so für den täglichen Bedarf braucht“,