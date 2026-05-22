Fünf Konfessionen nehmen an der neunten Nacht der Kirchen in Kaiserslautern teil. An Pfingstsonntag öffnen 15 Gotteshäuser die Türen. Was die gut 30 Programmpunkte bieten.

Gedacht ist die Veranstaltung für alle, die Kirche einmal anders erleben möchten. Bereits am Samstag startet im Gemeindehaus Friedenskirche und in der Marienkirche ein Kinderkirchentag. Am Sonntag sind Besucher dann von 18 bis 23 Uhr in die geöffneten Kirchen zu Orgel- und Gitarrenmusik, Gospel und Christlichem Pop, Gebeten und Lesungen, Stille und Meditation eingeladen. Ob bei Kerzenschein oder farbiger Illumination, die kirchlichen Mauern bieten Raum zur Begegnung, zum Zuhören und zu Gesprächen.

Eröffnet wird die Nacht der Kirchen um 18 Uhr mit einer Andacht in der Stiftskirche und der Aussendung des Pfingstfeuers in die beteiligten Gemeinden. Andreas Werle, Gemeindereferent der Pfarrei Heiliger Martin und Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Kaiserslautern, freut sich, dass sich neben katholischen und protestantischen Gemeinden die Evangelisch-Methodistische Gemeinde, die Evangelische-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) und die Selbstständige Evangelisch-Lutherische St. Michaelis-Gemeinde an der Pfingstnacht beteiligen.

„Geburtstagsfeier“ der besonderen Art

„An Pfingsten feiert die Kirche Geburtstag“, erinnert Werle an den Ursprung der Kirche. So wie der Heilige Geist 40 Tage nach Ostern die Jünger Jesu begeistert habe, könne die Vielfalt des Programms die Besucher beflügeln. „Viele engagierte Frauen und Männer bringen sich bei der Kirchennacht ein und freuen sich, mit Besuchern ins Gespräch zu kommen.“ Letztere hätten einmal mehr die Gelegenheit, Kirche in Kaiserslautern als eine offene Glaubensgemeinschaft zu erfahren, so Werle. Dabei haben Gäste bei den vielfältigen Angeboten, die in allen teilnehmenden Gemeinden ausliegen, die Qual der Wahl.

So pilgert beispielsweise die protestantische Kirchengemeinde „Mitte-Nord“ nach der Eröffnungsfeier mit Zwischenstopp im Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus bis zur Gustav-Adolf-Kirche in Erzhütten. In der Apostelkirche wird zu einer Führung durch die renovierten Gemeinderäume eingeladen. Christlichen Pop und Hits in neuem Sound erwarten Besucher um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Bartholomäus in Morlautern. Zu einer meditativen Feier „Vom Heiligen Geist berührt – Frieden beginnt im Herzen“ lädt die Pfarrei Maria Schutz um 20 Uhr in die Pfarrkirche ein.

Viel Musik und Lagerfeuer zum Abschluss

„Evergreens und Maibowle“ heißt es um 19 Uhr in der protestantischen Christuskirche. Unter der Leitung von Beate Stinski-Bergmann präsentiert die Seniorenkantorei „ü65“ dort Chansons und Schlager aus aller Welt. Um 22 Uhr singt Lisa Mosinski ihre Lieblingslieder in der protestantischen Kirche in Morlautern. Zur gleichen Zeit laden Torsten Laux und Antonietta Jana in St. Theresia im Uniwohngebiet zu einer Taizénacht ein. Die ökumenische Nacht endet um 23 Uhr mit einem Lagerfeuer zwischen Friedenskirche und St. Theresia im Uniwohngebiet und mit einem Abendgebet zu Pfingsten in der Kirche St. Martin in der Stadtmitte. Zu einer coolen Geburtstagsparty empfängt das ökumenische Team der „Kirche Kunterbunt“ von 15 bis 17 Uhr Kinder mit ihren Familien in der Marienkirche. Geboten werden kreative Stationen, Workshops und Spiele rund um das Pfingstfest, samt leckerem Geburtstagsbuffet.

Stefan Bergmann, City-Pfarrer an der Stiftskirchengemeinde, hat die Nacht der Kirchen 2008 in Kaiserslautern zusammen mit protestantischen Gemeinden ins Leben gerufen. Seit 2010 ist die Pfingstnacht zu einer überkonfessionellen Großveranstaltung angewachsen. Sie findet im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Aus der ökumenischen Veranstaltung ist 2018 die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) und Freikirchen hervorgegangen. Seither zeichnet die ACK für die Nacht der Kirchen verantwortlich.

Im Netz

www.kirchennacht-kl.de