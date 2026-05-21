Den Landesmusikverband Rheinland-Pfalz gibt es seit 50 Jahren. Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Mai, veranstaltet er in der Kaiserslauterer Innenstadt das Landesmusikfest.

Spielorte sind Bühnen am Schillerplatz und an der Stiftskirche. Außerdem wird in die Fruchthalle geladen, wo am Samstag drei der größeren Blasorchester aus der Region auftreten: das Symphonische Blasorchester des Landkreises Kaiserslautern (11 bis 12 Uhr), das Sinfonische Blasorchester der Moosalbtaler Blasmusik (12.30 bis 13.30 Uhr) sowie das Projektorchester Musikantenland 2.0 des Kreismusikverbands Westpfalz (14 bis 15 Uhr).

Gemeinsames Spiel am Samstagabend

Auch der feierliche Festakt „50 Jahre Landesmusikverband Rheinland-Pfalz“ findet in der Fruchthalle statt. Los geht es um 17 Uhr. Den musikalischen Höhepunkt das Tages bildet das Festkonzert des Landesjugendblasorchesters Rheinland-Pfalz (19.30 Uhr bis). Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

Der gemeinschaftliche Höhepunkt des Samstags soll ein gemeinsames Spielen aller interessierten Musiker um 21.30 Uhr auf der Bühne am Schillerplatz sein. Wer Lust hat, kann kommen und zwei Stücke mitspielen: „Böhmischer Traum“ und „Wir Musikanten“.

Wer am Samstag auf den beiden Bühnen spielt

Zuvor gastieren auf der Bühne auf dem Schillerplatz zu jeweils eineinhalbstündigen Auftritten: der Musikverein Birkenfeld 1879 (11 Uhr), das Bergmanns-Blasorchester Hettenleidelheim (13 Uhr), die Moosalbtaler „Fidele“ (15 Uhr), das Westpfälzer Musikanten Blasorchester Bann (17 Uhr). Die Moosix, eine Kombo der Moosalbtaler Blasmusik, soll von 21 bis 23 Uhr für Stimmung sorgen.

Vier Orchester sind für den Sonntag auf der Bühne an der Stiftskirche angekündigt. Der Musikverein Iggelheim 1984 (10.30 Uhr) reist aus dem Rhein-Pfalz-Kreis an. Nicht ganz so weit haben es die Musiker des Musikvereins „Lätitia“ Weselberg 1927 (12.30 Uhr) und des Kolpingblasorchesters Kaiserslautern 1912 (14.30 Uhr). Den Abschluss macht am Samstag der Katholische Musikverein Hochdorf 1931 (16.30 Uhr).

Am Sonntag steht die Jugend im Fokus

Am Sonntag heißt es auf der Bühne an der Stiftskirche: Es ist Tag der Jugend – der ebenfalls mit einem gemeinsamen Spiel beendet werden soll: Um 18 Uhr stehen die Stücke „Pirates of the Caribbean“ und „Happy“ für alle auf dem Programm. Noten gibt es vor Ort.

Um 12.15 Uhr startet das Jugendorchester aus Bann, um 13.30 Uhr musizieren die Bläserklassen des Kaiserslauterer Kolpingblasorchesters und der Kurpfalz-Realschule plus. Es folgen das Kolping-Jugendorchester aus Kaiserslautern (14.30 Uhr), das Jugendorchester aus Rodenbach (15.45 Uhr) und jenes der Moosalbtaler Blasmusik.

Auf der Bühne an der Stiftskirche gibt es am Sonntag ab 11 Uhr die Spätzünder der Moosalbtaler Blasmusik zu hören – eine Bläserklasse für Erwachsene. Es folgen der Musikverein Rodenbach (13 Uhr), der Musikverein Mechtersheim (15 Uhr) und die Spielgemeinschaft Hütschenhausen (17 Uhr).