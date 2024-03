Den Frühling willkommen heißen: Dazu laden die Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ und das Citymanagement am Samstag und am Sonntag in die Innenstadt ein. Mit „Lautern blüht auf“ und einem verkaufsoffenen Sonntag erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm.

Girlanden mit farbigen Lampions über Straßen in der Innenstadt künden von der bevorstehenden Veranstaltung: Mit zahlreichen Aktionen und Attraktionen werden sich der Einzelhandel und die Mitglieder der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ präsentieren, gibt Alexander Heß, Leiter des Citymanagements, einen Vorgeschmack auf das Lauterer Frühlingsfest. Kunsthandwerker und Händler warten mit kreativen Angeboten auf. In der Kerststraße wird ein französischer Markt mit Leckerbissen aus verschiedenen Regionen des Nachbarlandes vertreten sein. Mit einer Genussmeile machen die Geschäfte in der Riesenstraße auf das Einkaufsviertel um den Kugelbrunnen aufmerksam. „Dazu haben sich die Anlieger-Läden etwas einfallen lassen“, sagt Heß.

Jack & Henry’s Kindermode lädt zum Kinderschminken ein. Die Textilgeschäfte Heil menswear in der Riesenstraße, Otto Kern und Guys+Dolls in der Eisenbahnstraße laden zu einem Glas Sekt, das Modehaus Streb in der Rummelstraße zu einem Modebrunch ein. In der Marktstraße präsentiert das Porzellan-Fachgeschäft Pallmann hochwertige Geschenke und Haushaltswaren auf einer Hausmesse. Die findet erneut am 22. und 23. März statt. Vom 15. März bis 13. April ist in der Modeboutique Françoise Lagerverkauf angesagt.

Wissenswertes zum Thema Photovoltaik

Auf dem Schillerplatz informiert die Abteilung Grünunterhaltung und verteilt Samentütchen mit einer Wildblumensamenmischung – „Littering“, das achtlose Entsorgen von Abfällen in die Umgebung, wird thematisiert. Die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) hat sich das Thema Umweltbildung zu Eigen gemacht, die Stadtwerke (SWK) sind mit dem Thema Photovoltaik dabei.

Auf dem Schillerplatz und in der Fackelstraße werden Speisen und Getränke angeboten. Vom Schillerplatz ist der Sprung nicht weit in die Schneiderstraße 12. Dort hat der erste Lautrer Demokratieladen geöffnet. Das Projekt der Stabsstelle Bildung und Ehrenamt der Stadt Kaiserslautern lädt ein zu einem Programm zum Thema Demokratie und Beteiligung. Mit von der Partie ist mit einem Stand seitlich der Stiftskirche die Initiative „Mama/Papa hat Krebs“ der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz.

Luftballonkünstler und Autoschau

Auch an Freunde der Guggemusik wurde gedacht. Mit Live-Musik in der City unterhalten Gruppen wie die „Albgoischda“ aus Hagenbach, die „Phoenixkrechzer“ aus Ramstein-Miesenbach, die „Scholleklobber“ und die „CVB Wobachspatzen“. Auf dem RPR1-Livemobil spielt am Samstag die Rockband „Lio“ und am Sonntag erklingt Rockmusik mit „Chiara Kilching & Friends“.

Für Kinder wird bei „Lautern blüht auf“ eine Hüpfburg aufgebaut, es gibt Kinderschminken, ein Luftballonkünstler ist in der Stadt unterwegs – genauso wie der Lautrer Osterhase.

Bei einer „Kaiserlichen Autoschau“ am Sonntag präsentieren mehrere Autohäuser aus Kaiserslautern ihre brandneuen Modelle. Mit von der Partie sind BMW Euler Group sowie Auto Hübner und die Autohäuser Rittersbacher, Nauerz, Kehry und Scherer.