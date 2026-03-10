Von 13. bis 15. März wird es in Kaiserslautern klingen: Bei den Tagen der Chor- und Orchestermusik gibt es 50 kostenlose Konzerte an elf Spielorten.

Das Amateurmusikfest richtet der Bundesmusikverband Chor und Orchester jedes Jahr an einem anderen Ort aus. Das bundesweite Festival findet dieses Mal anlässlich des Jubiläums „750 Jahre Stadtrechte Kaiserslautern“ in der Barbarossastadt statt.

Die Tage der Chor- und Orchestermusik beginnen am 13. März – an und in der Fruchthalle: Um 18.50 Uhr gibt es zu Beginn ein Platzkonzert mit der Jagdhornbläsergruppe Rosenthal, bei schönem Wetter vor der Fruchthalle, ansonsten drinnen. Um 19.30 Uhr folgt in der Fruchthalle das Auftaktkonzert mit vier Ensembles: dem Crossover Orchester Westpfalz aus Otterbach, dem Chor Forever Young aus Kaiserslautern, dem Musikverein Schneckenhausen und dem Kaiserslauterer Gesangsensemble Voitex. Es moderiert Max Punstein.

Am Samstag, 14. März, gibt es nachmittags ein Mitmachprogramm im Rathaus-Foyer sowie einen musikalisch begleiteten Ökumenischen Gottesdienst in der Marienkirche.

Von 13.30 bis 14.30 Uhr gibt es im Rathaus-Foyer einen „Drum Circle“ mit Musiklehrer und Drummer Thomas Rieder, der an der Emmerich Smola Musikschule Kaiserslautern unterrichtet: Improvisationen für alle Interessierten auf Congas, Trommeln und Djemben. Von 15 bis 16 Uhr wirken beim Ökumenischen Gottesdienst in der Marienkirche mit: das Blechbläserensemble des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz, die Gospel-Singers Schopp, der Synagogalchor Hannover und das Zupforchester ’78 St. Ingbert. Von 16 bis 16.30 Uhr folgt auf dem Rathausplatz ein Auftritt der Alphornbläser Baden-Württemberg. Von 16.30 bis 17.15 Uhr wird ein „Offenes Singen“ im Rathaus-Foyer angeboten, unter Anleitung von Kirchenmusiker Matthias Balzer.

Ein Offenes Singen (hier 2023 bei den Tagen der Chor- und Orchestermusik in Dessau-Roßlau) gibt es am Samstag, 14. März, um 16.30 Uhr im Rathaus-Foyer. Vielleicht geht es ja bei schönem Wetter auch raus... Foto: Angelika Luft

Die „Lange Nacht der Musik“ beginnt am 14. März um 18.30 Uhr in der Fruchthalle mit einem Eröffnungskonzert. Es singt der Chor Vocalis (Sambach) unter Leitung des Kuseler Bezirkskantors Tobias Markutzik, danach tritt der Handglockenchor Glox auf. Die „Lange Nacht der Musik“ entfaltet sich dann von 19.45 Uhr bis 22.45 Uhr an elf Spielorten in jeweils vier je 30-minütigen Konzerten, zwischen denen es 20 Minuten Pause gibt.

Im Kammgarn-Kasino dabei sind: Choriander (Chorgemeinschaft MC 1860 Mussbach), die Big Band Brassocks aus Klingenthal, die Jazz-Combo Whisper Not! aus Mainz und der HeartChor Kaiserslautern.

In der Aula der Hochschule Kaiserslautern (Schönstraße 11) treten auf: die Bigband der Hochschule Kaiserslautern (zwei Mal), der Gospelchor Forst und der Barbershop-Chor Palzpepper aus Kaiserslautern.

Im Club Luther (Martin-Luther-Straße 8) gastieren: das Vokalensemble Voitex aus Kaiserslautern, das Duo 2064 aus Elmshorn, die Musikstudentencombo Double D unter Leitung von Frederick Punstein (Schneckenhausen), die mit Drums und Schlaginstrumenten Techno-Sounds kreiert, sowie das Saxophon-Quartett sax.plus.

Im Edith-Stein-Haus wirken mit: der Musikverein Schneckenhausen, der Musikverein Kaiserslautern 1840, der Männergesangverein Concordia Queidersbach 1886 und die Gospel-Singers Schopp.

In der Scheune des Theodor-Zink-Museums gastieren: das Blechbläserensemble des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz, zwei Mal das Trio Ukraina aus Bonn sowie der Chor Franjazzco aus Frankweiler.

In der Fruchthalle spielen und singen: das Landesprojektorchester AkkoNEO, der Oberstufenchor Art Of The Voice des Landesmusikgymnasiums, das Blasorchester Lemberg und das Sinfonieorchester des Landkreises Kaiserslautern.

In der Apostelkirche gastieren: das Zupforchester ’78 St. Ingbert, der Chor Vocalis, der Kammerchor Cantores Trevirenses (Trier) und das Otterberger Ensemble Ètoilè Chantèe.

Im Pfalzsaal der Handwerkskammer treten auf: der Chor Forever Young, der Frauenchor Frankfurt, der Chor Next Generation Heltersberg und das SüdpfalzEnsemble.

In der Stiftskirche zu erleben sind: das Zupforchester Essingen, der Peter-Cornelius-Chor (Mainz), der Klassische Chor der RPTU Kaiserslautern und das Renaissance- und Mittelalter-Ensemble Opusculum Musices.

In der Marienkirche wirken mit: die Junge Kantorei St. Maria/BKI-Chor, das Ensemble Vocale Mainz, der Mennonitische Chor Enkenbach und der Synagogalchor Hannover.

Im Deutschordensaal der Sparkasse singen und musizieren das Jugend-Mandolinen-Orchester MONsters Neuenhain, der Gitarrenchor Bous, das Frauenvokalensemble Piu di Cinque und der Rheinland-Pfalz International Choir.

Am Sonntag, 15. März, enden die Tage der Chor- und Orchestermusik in der Fruchthalle ab 11 Uhr mit einem Festkonzert anlässlich der Verleihung der ersten Zelter- und Pro-Musica-Plaketten 2026 für mindestens 100-jährige Tätigkeit. Es spielt das Sinfonieorchester des Landkreises Kaiserslautern, es singt der Oberstufenchor Art Of The Voice des Landesmusikgymnasiums. Grußworte sprechen die Präsidentin des Bundesmusikverbands Chor und Orchester, Derya Türk-Nachbauer, Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und Oberbürgermeisterin Beate Kimmel, bevor der Frauenkammerchor Ex-Semble singt. Danach wird die 1. Zelter-Plakette 2026 an die Mainzer Hofsänger verliehen sowie die 1. Pro-Musica-Plakette 2026 an den Musik- und Unterhaltungsverein Lauscheid. Danach spielt erneut das Landesprojektorchester AkkoNEO.

Das Programm und weitere Details stehen online unter www.tcom2026.de, das Programmheft liegt in Kaiserslautern auch aus.

