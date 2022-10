Lange Menschenschlangen vor dem Eingang zur Sparkasse Am Altenhof sind seit dem Zusammenschluss von Kreis- und Stadtsparkasse keine Seltenheit. Besonders am Monatsende müssen sich die Kunden dort auf Wartezeiten einstellen. Gegenüber der Redaktion hat RHEINPFALZ-Leser Stephan Adam seinem Ärger über die Situation Luft gemacht.

Seine Mutter sei über 80 Jahre alt, benutze keinen Geldautomaten und lasse sich ihr Geld immer am Schalter geben, schilderte Adam. Seit längerer Zeit sei es so, dass sich immer wieder Menschenschlangen bis in die Fußgängerzone hinein bildeten, weil einfach zu wenige Schalter geöffnet seien. Dies sei nicht nur am Monatsanfang so.

Der Bürger kritisierte außerdem, dass sich Kunden wie bei einem Arzt eine Nummer ziehen müssten. Für seine Mutter sei dies aus Gesundheitsgründen eine Zumutung. Für Kaiserslautern und die Stadtteile gebe es nur noch diese eine Möglichkeit, Bargeld am Schalter zu erhalten. Auch hätten die Bankangestellten überhaupt keine Zeit, auf Fragen der Kunden einzugehen.

Wartezeiten zu Hauptstoßzeiten

Auf die Beschwerden der Kundin antwortete Jens Palme, stellvertretender Abteilungsleiter Vorstandssekretariat der Sparkasse Kaiserslautern. Demnach suche ein größerer Teil der Kundinnen und Kunden rund um das Monatsende die Filialdirektion Am Altenhof auf, um sich nach dem Eingang des Gehalts oder der Rente mit Bargeld zu versorgen. Dazu würden insbesondere die Geldausgabeautomaten sowie die vier personalbesetzten Kassenschalter genutzt. Vor den Kassen komme es dann temporär zu Wartezeiten, vor allem während der Hauptstoßzeiten, räumte Palme ein.

Dass die sich bildenden Warteschlangen sehr lang erschienen, hänge unter anderem mit den Abstandsregelungen seit Beginn der Corona-Pandemie zusammen, so Palme. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, hielten die Kundinnen und Kunden in eigener Verantwortung einen größeren Abstand zueinander, als dies vor der Pandemie üblich gewesen sei.

Kundenleitsystem installiert

Zur Kanalisierung der Kundenströme und zur möglichst schnellen Bedienung habe das Haus demnach ein Kundenleitsystem installiert. Dieses System soll eine zielorientierte Zuordnung der Kundschaft ermöglichen, entsprechend der gewünschten Dienstleistung: einer Girokontoeröffnung, der Einrichtung eines Dauerauftrags oder der Abgabe eines Überweisungsträgers am Serviceschalter. Weiter stehe das Personal der Bank den Kunden bei der Orientierung innerhalb der Filialdirektion zur Seite, um die Abläufe möglichst schlank und zeitsparend zu gestalten. So weise es die Kunden beispielsweise direkt an die Kassenschalter.

Alle Angestellten der Filialdirektion Am Altenhof seien bestrebt, jedes Kundenanliegen freundlich und bestmöglich zu bearbeiten, betont der Vertreter des Vorstands. Dazu stünden insgesamt vier Kassenplätze, drei Serviceschalter und zusätzlich bei Bedarf zwei weitere im Empfangsbereich zur Verfügung.

Engpässe wegen Krankheit und Urlaub

Geschäftskunden, die größere Bargeldsummen einzahlen wollen, könnten dies in einem Diskretionsbereich tun. Zu Engpässen könne es letztlich dann kommen, wenn etwa wegen Krankheit oder Urlaub Teile der Beschäftigten abwesend seien und die sich ergebenden Lücken nicht durch eigenes Personal aufgefüllt werden könnten.

Um diesem Problem zu begegnen, suche die Sparkasse derzeit nach qualifiziertem Personal, jedoch sei es im Moment – wie in anderen Branchen auch – aufgrund des Fachkräftemangels schwierig, neue Mitarbeiter zu finden.