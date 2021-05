Am Sonntag fällt Kaiserslautern aus der Bundesnotbremse. Laut Stadtverwaltung dürfen sich die Bürger über Lockerungen der Corona-Maßnahmen freuen. So fällt beispielsweise die Ausgangssperre weg. Eine Übersicht, was sich ab Sonntag ändert.

Ausgangssperre

Die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr entfällt. Sie gilt letztmalig am Samstag, 29. Mai, von 22 bis 24 Uhr.

Kontaktbeschränkungen

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist ab Sonntag wieder mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zulässig. Kinder beider Haushalte bis einschließlich 14 Jahre sowie Geimpfte und Genesene werden dabei nicht mitgezählt.

Einzelhandel

Der gesamte Handel darf wieder öffnen. Es gelten die gleichen Bedingungen wie aktuell in Lebensmittelgeschäften. Das heißt: Die Testpflicht, die Pflicht zur Kontakterfassung und zur Terminvereinbarung entfallen. In den Läden herrscht Abstandsgebot und es müssen FFP2- oder medizinische Masken getragen werden. Außerdem gilt eine Personenbegrenzung: Bei den ersten 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ist eine Person pro zehn Quadratmeter erlaubt, darüber hinaus eine Person pro 20 Quadratmeter.

Körpernahe Dienstleistungen

Bisher waren lediglich körpernahe Dienstleistungen aus medizinischen, therapeutischen und hygienischen Gründen zulässig. Nun sind wieder Angebote im Bereich der Körperpflege erlaubt, etwa in Nagelstudios, Kosmetik- und Massagesalons. Tattoo- und Piercingstudios sowie ähnlichen Einrichtungen dürfen ebenfalls öffnen. Neben dem Tragen von FFP2- oder medizinischen Masken ist die Kontakterfassung verpflichtend. Die Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses ist nur notwendig, wenn keine Maske getragen werden kann, beispielsweise bei der Bartrasur. Für einen normalen Friseurbesuch ist kein Corona-Test notwendig.

Außengastronomie

Die Außengastronomie darf täglich bis 22 Uhr öffnen. Bewirtet werden Gäste ausschließlich an Tischen mit festen Sitzplätzen, an denen fünf Personen aus zwei Haushalten sitzen dürfen. Kinder beider Haushalte bis einschließlich 14 Jahre sowie Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Zwischen den Gästen unterschiedlicher Tische müssen eineinhalb Meter Abstand eingehalten werden. Gäste und Personal müssen FFP2- oder medizinischen Masken tragen. Am Sitzplatz dürfen die Gäste die Maske ablegen. Gäste müssen ihre Kontaktdaten angeben und den Tisch vorab buchen. Wer spontan einkehren möchte, kann vor Ort nach einem Tisch fragen, wenn sichergestellt ist, dass keine Warteschlangen entstehen. Außerdem müssen die Gäste ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen, das nicht älter als 24 Stunden ist. Alternativ kann vor dem Betreten der Außengastronomie unter Aufsicht ein Corona-Selbsttest durchgeführt werden. Die Testpflicht entfällt für genesene und vollständig geimpfte Personen.

Beherbergungsbetriebe

Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Jugendherbergen und Campingplätze dürfen öffnen, wenn die einzelnen Wohneinheiten über eigene sanitäre Einrichtungen verfügen. Gemeinschaftseinrichtungen bleiben geschlossen. Die Kontakterfassung ist Pflicht. In Hotels, Pensionen, Gasthöfen, Jugendherbergen und ähnlichen Einrichtungen gilt zudem die Corona-Testpflicht. Wer mehrere Tage bleibt, muss den Test alle 48 Stunden wiederholen.

Sport

Kontaktlos darf im Rahmen der Kontaktbeschränkungen im Freien und auf Sportanlagen drinnen und draußen Sport getrieben werden. Im Freien kann zudem unter Anleitung eines Trainers kontaktlos mit maximal fünf Personen aus verschiedenen Haushalten trainiert werden, wenn das Abstandsgebot eingehalten wird. Ein angeleitetes Training ist im Freien in Gruppen mit bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre, auch in Kontaktsportarten, zulässig. Beim Sporttreiben in der Halle müssen Kontakte erfasst und ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Im Freien besteht keine Testpflicht, Kontakte müssen nur im Rahmen angeleiteter Sporteinheiten erfasst werden.

Fitnessstudios, Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen dürfen öffnen. Aufgrund des verstärkten Aerosolausstoßes beträgt der Mindestabstand hier aber drei Meter. Außerdem gilt eine Testpflicht, und es müssen Kontakte erfasst werden. Pro angefangene 40 Quadratmeter Trainingsfläche darf einer Person Zutritt gewährt werden.

Kultur

Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten dürfen wieder öffnen. Besucher müssen vorbuchen. Je nach Fläche gilt eine Personenbegrenzung, die mit der Stadtverwaltung abzustimmen ist.

Zoos und botanische Gärten

In Tierparks, zoologischen und botanischen Gärten entfällt die Testpflicht. Das gilt in Kaiserslautern laut Stadtverwaltung etwa für den Japanischen Garten, die Gartenschau und den Zoo in Siegelbach.

Nahverkehr

Wer mit Bus und Bahn unterwegs ist, muss nicht mehr zwingend eine FFP2-Maske tragen, auch medizinische Gesichtsmasken sind zulässig.

Testpflicht

Kann ein Nachweis vorgelegt werden, entfällt die Testpflicht für vollständig geimpfte und genesene Personen. Als vollständig geimpft gelten Personen, die asymptomatisch sind, und bei denen seit der letzten erforderlichen Impfung 14 Tage vergangen sind. Genesen sind asymptomatische Personen, deren positiver PCR-Test mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt, und die im Besitz eines vom Gesundheitsamt ausgestellten Nachweises sind.

Wie es weitergeht

Abhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz sind in Kaiserslautern weitere Lockerungen möglich. Der nächste Grenzwert liegt laut Stadtverwaltung bei 50. Unterschreitet die Inzidenz gemäß Robert-Koch-Institut (RKI) an fünf aufeinander folgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz, greifen ab dem übernächsten Tag weitere Lockerungen. Dies wäre in Kaiserslautern frühestens am Sonntag, 6. Juni, der Fall, da Sonn- und Feiertage (Fronleichnam) nicht mitzählen. Dafür müsste die Inzidenz gemäß RKI aber bereits am Samstag unter 50 liegen. Mit Abstand, Test und Maske wären dann Innengastronomie und Kultur in Innenräumen möglich. Diese Lockerungen hat die Landesregierung ab 2. Juni aber auch für Kommunen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 in Aussicht gestellt. Dann dürfe auch Freibäder, Theater, Opernhäuser und Kinos öffnen. Auch weitere Erleichterungen im Bereich Sport sind geplant.

Steigt die Inzidenz aber an, drohen wieder strengere Maßnahmen. Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz laut Zahlen des RKI an drei aufeinanderfolgenden Tagen – hier zählen auch Sonn- und Feiertage mit – den Wert von 100 überschreitet, gelten ab dem übernächsten Tag wieder die Regeln der Bundesnotbremse.