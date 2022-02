Zum Schutz brütender Vögel heißt es vom 1. März bis 30. September: Finger von der Heckenschere. Ein starker Rückschnitt oder gar die Rodung kann dann teuer werden. Rücksicht mit der Natur ist aber ganzjährig geboten, findet Naturschützer Jürgen Reincke.

Wer durchs Stadtgebiet fährt, reibt sich mitunter verwundert die Augen. Vielerorts wurden in jüngster Zeit Hecken, Sträucher und Bäume ziemlich zurückgeschnitten. Sieht irgendwie kahl aus, kaum vorstellbar, dass in absehbarer Zeit Vögel hier ein Rückzugsrefugium geschweige denn eine Nistmöglichkeit finden. Ist aber nicht nur vogelunfreundlich, auch für die Anwohner ist das ein wenig schöner Anblick oder nun halt ein Durchblick, wo zuvor vielleicht ein bisschen Sichtschutz oder einfach nur angenehmes Grün war.

Starker Heckenschnitt gefällt Naturschützer nicht

„Zurzeit kommen viele Anrufe von Anwohnern bei mir an, die sich geschockt vom kräftigen Rückschnitt zeigen“, berichtet Jürgen Reincke, Vorsitzender im Naturschutzbund (Nabu) Kaiserslautern und Umgebung, von dem, was er mit eigenen Augen ob in der Stadtmitte, auf dem Bännjerrück, auf der Erzhütten oder in einigen Ortsteilen auch gesehen hat. Gut heißen kann der Naturschützer das nicht. Es werde im gesamten Stadtgebiet stark zurückgeschnitten oder die Hecke gleich ganz bis runter auf den Stumpf gestellt.

Reincke findet das rücksichtslos gegenüber der Natur. Meist heißt es dann bei den Verursachern, es werde aus Kostengründen nur alle paar Jahre mal geschnitten, dafür dann halt richtig und die Hecke treibe ja wieder aus.

„Tut sie nicht immer, einige sind mausetot“, ärgert sich Reincke. Auch für ihn steht Verkehrssicherheit vorne an, aber auch da liegt laut Reincke vieles im Argen. Was Verkehrssicherheit sei, was folglich weg müsse, das gehe auf Din-Normen zurück, die kaum noch dem heutigen Wissen entsprechen, findet er. Nicht selten werde unter Zeitdruck oder auch ohne vernünftige Einweisung der Ausführenden gearbeitet. Am Ende ist die Hecke halt ab, selbst wenn es so gar nicht geplant war. „Das ist schon arg ärgerlich, was ab ist ab“, stellt Reincke fest.

Pflegeschnitt ja, auf den Stock setzen nein

Anrufern rät er grundsätzlich, sich mit der Beschwerde direkt an den jeweiligen Vermieter zu wenden. Von den Verkehrssicherungspflichtigen wünscht er sich viel mehr Selbstbewusstsein und Entscheidungskompetenz. Im Interesse der vom Klimawandel ohnehin bedrängten Natur, sei es angebracht mal weniger mehr sein zu lassen.

Unabhängig vom traurigen Anblick, den viele der über Winter gestutzten Hecken und Bäume nun bieten, vom 1. März bis zu 30. September verbietet das Bundesnaturschutzgesetz, Hecken abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen, also knapp über dem Boden zu kappen. Damit ist das, was noch steht, erst einmal geschützt. Das Gesetz zielt auf den Schutz der in den Hecken und Bäumen brütenden Vögeln.

Das Verbot umfasst den starken Schnitt an Hecken, Bäumen und Sträuchern oder das völlige Entfernen von Hecken oder anderen Gehölzen. Ausgenommen vom Verbot sind Bäume im Wald, in Kurzumtriebsplantagen und in gärtnerisch genutzten Grundflächen. Dazu zählen Hausgärten, Kleingärten, Sportanlagen, Grünanlagen und Friedhöfe. Hier entfällt ein zeitlich befristetes Fällverbot. Allerdings ist auch hier der Artenschutz zu beachten. Befinden sich Lebensstätten wild lebender Tierarten in den Bäumen, dann darf weder im Hausgarten, noch auf dem Sportplatz oder auf dem Friedhof gefällt werden.

Erlaubt ist laut dem Bundesnaturschutzgesetz ein ganzjähriger schonender Form- und Pflegeschnitt von Hecken und Büschen. Aber auch hier gilt, erst mal in die Hecke schauen. Wohnt dort ein Tier und zieht seine Jungen groß, muss die Heckenschere warten. Ist ja auch keine Sache, den Schnitt um einige Wochen zu verschieben.