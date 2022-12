Die Verbandsgemeinde tauscht mit Katzweiler: Das einstige Feuerwehrgerätehaus im Dorf gehört künftig der Ortsgemeinde, dafür erhält Otterbach-Otterberg eine Eigentumswohnung im Katzweilerer Dorfgemeinschaftshaus. Dem stimmte der Verbandsgemeinderat jetzt zu. Katzweiler nutzte das Gerätehaus jahrelang für den gemeindeeigenen Bauhof, der mittlerweile aufgelöst wurde. Die Gemeinde will das Gebäude aber gerne weiterhin als Lagerstätte nutzen. Sie hatte zwischenzeitlich sogar eine Teilfläche untervermietet, im guten Glaube, dass der Bau ihr tatsächlich gehört. Das war aber mitnichten der Fall. Die Wohnung, die Katzweiler nun im Austausch an die Verbandsgemeinde gibt, ist noch im Rohbau und muss erst fertiggestellt werden. Die VG beabsichtigt, dort künftig ukrainische Flüchtlinge und Asylsuchende unterzubringen. Sie zahlt zudem einen Ausgleich von rund 44.000 Euro an die Ortsgemeinde, weil die Eigentumswohnung mehr wert ist.