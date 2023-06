Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Thorsten Dörrie haben die Kegelfreunde Sembach kurz vor der im September beginnenden Spielzeit einen Kegler an Land gezogen, der es in sich hat. Bei seinem 644er-Einstand mit Vereinsauswärtsbestleistung in der Vorbereitung setzte er bereits ein Zeichen. Für Pressewart Lukas Lamnek ist der Neuling definitiv eine Verstärkung. Ob er gesetzt wird, muss sich aber erst zeigen.

Sein Einstand in Pirmasens und sein ungebrochener Trainingsfleiß sprechen für ihn. Thorsten Dörrie ist aktuell der Trainingsfleißigste im Kader und dem will die Sportliche Leitung