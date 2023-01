Bürgerpflicht auf der einen, Politikverdrossenheit auf der anderen Seite: Die Wahlbeteiligung bei der vergangenen Oberbürgermeisterwahl lag bei nur etwa 30 Prozent. Werden die Kaiserslauterer am 12. Februar zum Stimmzettel greifen? Welche Argumente dafür und welche dagegen sprechen, verrieten Passanten bei einer Umfrage in der Innenstadt.

„Weil wir wieder einen Stadtvorstand brauchen“: So lautet Siegbert Lenz’ einfache Antwort auf die Frage, warum er am 12. Februar zur Oberbürgermeisterwahl gehen wird. „Jawohl, wir sind immer dabei“, sagen auch Günter und Melitta Braun. Dem Ehepaar ist es wichtig, dass „wir den Richtigen kriegen“, wie Günter Braun sagt. Von „dem Richtigen“ erhoffen sie sich, dass mehr getan wird für die Stadt. Sauberkeit und weniger Kriminalität stehen für Melitta Braun dabei ganz ober auf der Liste. Mit dem Einsatz ihrer Wahlstimme will sie bei den Themen, die ihr wichtig sind, etwas bewirken.

Stimme für bezahlbare Mieten und Bildung geben

Hamza Taha hat sich dagegen noch nicht mit dem Programm der einzelnen Kandidaten beschäftigt, „aber ich habe mir überlegt, zur Wahl zu gehen“, sagt er. Für ihn sind es bezahlbare Mieten und die Bildung, für die er seine Stimme benutzen möchte.

Karmen Bihale findet Kaiserslautern so wie es jetzt ist langweilig – sie möchte eine Veränderung. „Vor allem für die jungen Leute müsste mehr gemacht werden. Nicht nur das Shopping-Center“, erklärt sie ihre Wahl-Motivation.

Mehr Arbeitsplätze wünscht sich Alexander Carvalho in Kaiserslautern. Und er formuliert eine weitere Herausforderung, der sich das von ihm gewählte Stadtoberhaupt in seinen Augen stellen müsse: „Als kleiner Junge bin ich hier mit meinen Eltern durchgelaufen, da gab es noch weniger Obdachlose. Jetzt sind es mehr, deshalb brauchen wir mehr Leute“, damit etwas dagegen gemacht werden kann, schildert er seine Beobachtungen.

Nicht vor Ort, aber dennoch bei der Wahl dabei ist Melissa Kinner. Sie nutzt die Möglichkeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. „Lautern nach vorne bringen“, lautet Kinners Wunsch, den sie durch ihre Stimmabgabe umgesetzt sehen möchte.

„Es ist egal, wer an die Macht kommt“

„Meiner Meinung nach hat es keinen Einfluss, ob ich wähle oder nicht“, sagt Ali Alothmal. Er habe sich noch nicht mit der Oberbürgermeisterwahl auseinandergesetzt und am 12. Februar außerdem keine Zeit. Wer von den Kandidaten das Rennen macht, sei ihm dementsprechend egal.

Glaubt nicht, dass einer der Kandidaten viel bewegen könnte: Klaus Weitlauff. Foto: lp

Auch Klaus Weitlauff wird sich wahrscheinlich nicht auf den Weg zur Wahlurne machen. Ihm fehle ein Bezug zu den Kandidaten, sagt er. „In der Stadt passiert so viel, beziehungsweise so viel nicht, was mich stört. Egal wer da an die Macht kommt, ich glaube da tut sich nicht viel“, sagt Weitlauff. Was ein Oberbürgermeister aus seiner Sicht können muss? Er müsse Ausstrahlung besitzen, kompetent sein und Entscheidungen zum Wohle der Bürger treffen.

„Ich war noch nie wählen“, erklärt Kevin Flickinger. Er sagt über sich selbst, dass er hier keine gute Einstellung habe, habe sich aber mit Wahlen generell noch nie befasst. Wer Kaiserslauterns neuer Oberbürgermeister oder neue Oberbürgermeisterin werde, sollen andere entscheiden, sagt Flickinger. „Ich denke, ich ändere daran eh nichts“, schildert er seinen Eindruck.