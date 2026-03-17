„Wir freuen uns, dass wir endlich wieder daheim sind“, da sind sich alle einige. Daheim ist für die Radsportler des Bahnradteams Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern.

Dort sind sie alle auf dieselbe Schule gegangen, das Heinrich-Heine-Gymnasium, die Eliteschule des Sports. Dort haben sie sich kennengelernt, haben zusammen trainiert, sind zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammengewachsen, die dasselbe Ziel hat: Sie wollen zusammen trainieren und international so erfolgreich wie möglich sein. Dass sie nach dem Abitur alle hiergeblieben sind, hat in erster Linie einen Grund: Frank Ziegler. Der Trainer, der sie fördert und fordert und der eigentlich schon in Rente hätte gehen können, hat sich breitschlagen lassen, bis zu den olympischen Spielen weiterzumachen. „Es ist die Art und Weise des Trainings, seine Philosophie, die uns weiterbringt“, versucht Bahnradsprinter Luca Spiegel in Worte zu fassen, was sein Trainer für ihn bedeutet.

Spiegel war zuletzt in Perth, Australien, im Trainingslager mit Ziegler, Bundestrainer Jan van Eijden und Physiotherapeutin Alexandra Welte. Vier Wochen Vorbereitung standen an und am Ende der Start beim Weltcup, bei dem Spiegel alles raushaute und Ziegler stolz machte: „Es war das erste Mal seit Jahren, dass die deutsche Mannschaft der Männer den Teamsprint gewinnen konnte“, freute sich der über die Goldmedaille seines Schützlings. Alessa-Catriona Pröpster und Henric Hackmann konnten nicht dabeisein. Sie machten in der Zeit ihre Abschlussprüfung in Kienbaum. Pröpster ist jetzt Polizeikommissarin, Hackmann Polizeikommissar. Und „Hacki“, wie Ziegler ihn nennt, ist richtig erleichtert. Denn die Doppelbelastung, das Pendeln zwischen Schule, Trainingslagern, Wettkämpfen, dem Lernen zwischendrin stressten ihn, wie er zugibt. Und er fügt an, dass er einfach nur froh sei ,wieder „daheim“ zu sein. Daheim ist für ihn die WG in der ehemaligen Hausmeisterwohnung am HHG, mit Pröpster und bis vor kurzem auch mit Spiegel.

Mit den Teamkollegen verbunden

Spiegel ist inzwischen ausgezogen, lebt jetzt mit seiner Freundin zusammen, ist aber in Kaiserslautern geblieben. Teamkollegin Lara-Sophie Jäger, die aus Erfurt stammt, wohnt im Internat des HHG. Wie sie mit den anderen verbunden ist, zeigte sich, als sie ihre Zwischenprüfung bei der Bundespolizei bestanden hatte, aber noch in Kienbaum blieb, weil Hackmann und Pröpster noch bleiben mussten. Sie wohnte vorübergehend weiter da, um mit ihnen zu trainieren.

Jetzt sind sie alle wieder dort vereint, wo sie sich zuhause fühlen, quälen sich gemeinsam im Kraftraum des HHG, üben nach dem Trainingsplan von Frank Ziegler, haben die Freiluftsaison auf der Radrennbahn in Dudenhofen eröffnet. Und sie haben sich viel vorgenommen, wie Frank Ziegler bei der Teamvorstellung des Bahnradteams am Samstag beim RVE Rodenbach erläutert, Henric Hackmanns Heimatverein.

International für Aufsehen gesorgt

2025 war recht erfolgreich für Zieglers Truppe, wie Miriam Welte aufzählt. Bei der DM in Dudenhofen gewannen die Männer den Teamsprint und das Bahnradteam brachte insgesamt mehr als ein Dutzend Medaillen mit nach Hause. Henric Hackmann holte mit einer „starken Zeit“ Gold bei der Team-WM der U23 über 1000 Meter in Anadia (Portugal) und wurde bei der WM im Teamsprint zusammen mit Spiegel Achter. Im Einzel über 1000 Meter wurde er Vierter mit neuer persönlicher Bestzeit. „Das war ein guter Start in der Männerelite“, findet die Olympiasiegerin. Pröpster wurde Fünfte im Teamsprint. „Und alle drei haben jetzt den Olympiastatus, sind damit in der Topförderung“, wie Welte sagt. Auch der Landessportbund unterstütze sie unter dem Motto „Ticket to L.A.“. Doch bis zu den olympischen Spielen ist es noch ein weiter Weg, mahnt Ziegler.

Am 28. März geht es zum Vorbereiten auf die Radrennbahn in Frankfurt/Oder, dann stehen Weltcups in Hongkong und Cali an. Danach sind Starts in Ludwigshafen, Dudenhofen und Darmstadt geplant. Nach der DM in Büttgen steht die U23-EM in Cottbus an. Ziegler: „Lara versucht sich für Teamsprint und Einzel zu qualifizieren.“ Das große Ziel ist die WM auf der Bahn Ende Oktober in Shanghai. „Es ist die erste Quali für die olympischen Spiele“, erklärt Ziegler und fügt an, dass das Rennen um die Startplätze in L.A. nicht einfach sein wird. „Es dürfen nur acht Nationen starten. Wer einen Fehlstart hat, ist raus.“

Gerade deswegen will das Bahnradteam weiter eifrig trainieren, in Kaiserslautern, wo es sich wohlfühlt. Oder wie Hackmann es sagt: „Hier ist meine Heimat, hier ist meine Trainingsgruppe. Ich bin froh, dass ich wieder hier bin.“