Moore sind Hoffnungsträger im Klimaschutz, das gilt auch für Kaiserslautern. Wie kann das sein? Fußt die Stadt auf einem Moor? Und: Was ist ein Moor überhaupt?

Da wäre erst mal die Frage zu klären, was ein Moor ist. Es ist eine ökologische Übergangszone zwischen Wasser und festem Land. Wenn im Moor Pflanzen absterben und sich durch den hohen Wasserstand, mangels Sauerstoff, nicht vollständig zersetzen können, dann entsteht Torf. Das dauert Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, aber in diesem Torf speichern Moore doppelt so viel Kohlenstoff wie in den Wäldern weltweit enthalten ist. So ein Moor ist demnach ein ziemlich effektiver und idealer Klimaschützer. Zumindest solange sich der Mensch nicht anschickt, das Moor zu entwässern, um Torf abzubauen. Dann wird aus dem Kohlenstoffspeicher eine gnadenlose Quelle für Treibhausgase. Blumenerde ohne Torf ist da schon mal ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz. Wo keine Nachfrage, da auch kein Anreiz zum Torfabbau.

Moor ist nicht gleich Moor

Was aber hat das nun mit dem Klimaschutz in Kaiserslautern zu tun? Gibt es hier denn überhaupt ein Moor, oder gab es vielleicht mal welche? Ja, auch Kaiserslautern hat seine Moore, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie die großflächigeren, tiefgründigen Moorböden, wie sie etwa in den Niederungen bei Ramstein-Miesenbach oder Hütschenhausen im Kreisgebiet zu finden sind. Auch ist Moor nicht gleich Moor.

„Hier muss man noch unterscheiden zwischen Standorten mit tiefgründigem Moorboden oder Standorte mit oberflächlicher Torfschicht“, erläutert Tobias Harnack, Biotopbetreuer für die Stadt Kaiserslautern. Kaiserslautern hat tatsächlich beides, sowohl Moorboden als auch Standorte mit Moorvegetation.

„Die Täler hinter dem Gelterswoog und der Vogelwoog/Schmalzwoog weisen zwar Moorvegetation und vermutlich eine dünne Torfschicht auf, aber keine tiefgründigen Moorböden“, erläutert Harnack. Im Aschbachtal, im Grenzbereich zwischen Stadt und Kreis, gibt es dagegen nach den Karten des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz Moorböden.

„Durch Maßnahmen, welche auf eine Wasserhaltung oder Verbesserung des Wasserhaushaltes am Standort abzielen, kann der Moorboden erhalten bleiben und den klimarelevanten Kohlenstoff zurückhalten“, spricht Harnack eine konkrete Klimaschutzmaßnahme an. Voraussetzung: Die Wasserverfügbarkeit am Standort müsse derartige Maßnahmen auch zulassen.

Weiter könne der Wasserentzug auf Moorflächen durch Entnahme von stark wasserziehenden Gehölzen vermindert werden. Darüber hinaus verweist der Biotopbetreuer auf die Möglichkeit, durch die Entbuschung von Moorflächen die typische Moorvegetation zu fördern. „Das erhält den Standortcharakter und trägt zum langfristigen Aufbau von Torfschichten durch Torfmoose bei, wodurch wiederum der Kohlenstoffspeicher begünstigt wird.“

Ein pflegender Bagger

All das wird und wurde auch auf diversen Pflegeflächen im Kreis- und Stadtgebiet durchgeführt. So kam im Herbst 2020 im zwischen der A6 und dem Gewerbegebiet West gelegenen Naturschutzgebiet „Vogelwoog-Schmalzwoog“ sogar ein „pflegender“ Bagger zum Einsatz, mit dem Ziel, den Schmalzwoog als Moorrelikt zu erhalten. Im Schmalzwoog, westlich des Vogelwoogs, wurden vom Rand einwandernde Junggehölze zurückgeschnitten, um den Druck einer Verwaldung zu verringern und somit den Wasserentzug durch die Gehölze zu vermindern. Zudem wurde eine Senke neben einer bereits im Jahr 2014 angelegten Senke ausgehoben, um Rohböden zu schaffen, die sich je nach Witterung mit Wasser bedecken und so neue Wuchsstandorte auch für Torfmoos sind. Ausgewiesene Biotope zu pflegen fördert laut Harnack eben nicht nur die Artenvielfalt, es sei auch dem Klimaschutz förderlich.