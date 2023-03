Müll ist nicht gleich Müll. Das wird bereits klar an den unterschiedlichen Gefäßen, die in den Haushalten der Stadt für die Abfallentsorgung vorgehalten werden. „Was mache ich aber wo rein?“ Antworten auf diese scheinbar einfache Frage gibt die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) am Wochenende auf dem Schillerplatz. Wie Viktoria Däuwel, bei der SK für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, erzählt, hat die städtische Tochter bei der dort stattfindenden Ersten Lauterer Nachhaltigkeitsmeile einen Stand gebucht. 18 Initiativen, Vereine und Institutionen zeigen Samstag (10 bis 16 Uhr) und Sonntag (13 bis 18 Uhr), was sie in Sachen Nachhaltigkeit zu bieten haben. Organisiert wird das Ganze von der städtischen Stabsstelle Bildung und Ehrenamt.

„Müll ist ein Thema, das sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat“, sagt Däuwel. Deshalb werden Vertreter der Stadtbildpflege Fragen zu dem Themenkomplex beantworten, unter anderem mit Hilfe eines Spiels. Auf einer großen Magnettafel sollen unterschiedliche Abfälle den entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten – Biotonne, Papiertonne, Restmüll, Wertstoffhof, Gelber Sack/Tonne – zugeordnet werden. „Insbesondere beim Biomüll sind wir auf eine sortenreine Trennung angewiesen“, unterstreicht Däuwel. Heißt: Der Anteil von Plastik oder Metall im Bioabfall sollte gegen Null tendieren.

Regal soll zum Wiederverwenden anregen

Die Stadtbildpflege bietet neben der Entsorgung auf dem Werksgelände in der Daennerstraße auch die Möglichkeit, dass noch funktionierende Gegenstände (aber auch Bücher und Kleidung) wiederverwendet werden können. Dafür wurde eigens ein sogenannter Re-use-Bereich (re-use ist ein englisches Wort und bedeutet wiederverwenden) eingerichtet, wo auf mehreren Regalmetern, einer Kleiderstange und zwei Bücherschränken entsprechende Güter zur Wiederverwendung angeboten werden.

Wiederverwendet werden kann (und soll) auch der von der Stadtbildpflege eingeführte „Lautrer Kaffeebecher“. Mit ihm will die SK ein Zeichen gegen die Verschmutzung der Innenstadt setzen. Der Becher aus Porzellan sei eine umweltfreundliche Alternative zu den Einwegbechern, die üblicherweise beim „Kaffee zum Mitnehmen“ verwendet werden.

Neben der Müllentsorgung ist die SK auch zuständig für den Straßenunterhalt, die Straßenreinigung und die Pflege der Grünflächen. Auch Fragen zu diesen Themen werden am Wochenende auf dem Schillerplatz beantwortet, verspricht Däuwel.