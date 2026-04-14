Kooperationen werden auch im Museumsalltag immer wichtiger. Ohne sie wäre auch die Pfalzgalerie-Schau „Tina Blau“ so nicht möglich gewesen.

43 Exponate der österreichischen Landschaftsmalerin zeigt die Ausstellung „Tina Blau. Im Freien“, die, Ende Januar eröffnet, noch bis 25. Mai in dem Haus des Bezirksverbandes zu sehen ist. Nur eine einzige Arbeit stammt dabei aus dem eigenen Bestand. Sie habe den eigentlichen Anstoß zu dem Ausstellungsprojekt gegeben, wie Kuratorin Annette Reich hinzufügt. Der Rest sind Leihgaben, darunter vier aus dem Münchner Lenbach-Haus und der Neuen Pinakothek, zwölf aus Wiener Museen (Leopold, Ortner und Wien-Museum), und ganze elf aus dem Wiener Belvedere, das damit den größten Anteil an der Schau stemmt.

Das Schloss Belvedere spiegelt sich am Abend in der »blauen Stunde« in einer Pfütze in der barocken Gartenanlage. Foto: Robert Michael/dpa

„Das Belvedere ist eines der bedeutendsten Häuser in Europa, das eine gewachsene, traditionsreiche Sammlung mit Gegenwart verklammert. Abgesehen davon hat es mit rund 20 Arbeiten die wohl größte Museumssammlung von Tina Blau in Österreich“, ordnet Reich die Institution ein. Die Zusammenarbeit mit der Galerie sei die Grundlage für die Lautrer Ausstellung gewesen, in der wissenschaftlichen Kooperation hätten sich dann auch Kontakte zu weiteren Leihgebern ergeben. „Das Knowhow der Wiener war sehr entscheidend“, lobt die Pfälzer Kuratorin die Rolle der Kollegen, ohne die es, so Reich, diese Ausstellung nicht gegeben hätte.

Das Museum Pfalzgalerie erstrahlt im Lichterglanz am Abend in der »blauen Stunde«. Foto: Bezirksverband Pfalz/oho

Die Zusammenarbeit zwischen einem deutschen und einem österreichischen Haus steht dabei in einer langen Tradition des Austauschs zwischen Kulturinstitutionen beider Länder. Diese fußt nicht nur auf der gemeinsamen Sprache und einer in Teilen eng verflochtenen Geschichte, sondern auch auf ähnlichen musealen Standards. Ein prominentes Beispiel der Kooperation lieferte jüngst die viel beachtete Ausstellung „Secessionen“, die das Wien Museum und die Nationalgalerie Berlin 2023/24 zusammen inszenierten. Die Schau brachte die Sezessionsbewegungen in Berlin, München und Wien zusammen und war nacheinander an der Spree und dann an der Donau zu sehen. Doch zurück nach Kaiserslautern beziehungsweise ins Münsterland.

Zurück nach Wien

Eine weitere Kooperation des Lautrer Ausstellungsprojektes ist die mit dem Kunstmuseum Ahlen. Ab 11. Juli und bis 11. November wird die Ausstellung „Tina Blau“ dort zu sehen sein. Solche Kooperationen seien auch finanziell attraktiv, so Reich, etwa wenn man sich die Transportkosten teilen könne, die inzwischen einen guten Teil des Ausstellungsbudgets ausmachen, oder den nicht unbeträchtlichen Aufwand für einen Katalog.

Blau-Kuratorin: Annette Reich. Foto: view

„Daneben hilft es, die hierzulande eher unbekannte Künstlerin wieder in den Kanon der anerkannten Maler zurückzuführen“, spricht die Pfalzgaleristin den inhaltlichen Aspekt an. Doch zurück zum Belvedere mit seinen Barockschlössern und dem prächtigen Garten dazwischen.

Dort residiert seit zehn Jahren der wie Reich promovierte Kunsthistoriker Markus Fellinger.

Blau-Experte: Markus Fellinger. Foto: Belvedere Wien/Johannes Stoll/oho

Er ist Kurator für die Sammlung des 19. und 20. Jahrhunderts und dabei ausgewiesener Experte für die Malerei von Tina Blau. Als Ansprechpartner vor allem in wissenschaftlichen Fragen sei er äußerst hilfreich gewesen, so Reich, die den Österreicher denn auch gleich für das Begleitprogramm der Pfalzgalerie-Schau engagierte. Und so wird Fellinger am 23. April von der Donau an die Lauter kommen, um dem Publikum in der Reihe „mpk: Positionen“ gemeinsam mit seiner Pfälzer Kollegin die durchaus erstaunliche Persönlichkeit und das bildkräftige Werk von Tina Blau näher zu bringen.

„Was ist das Besondere an dieser Malerin, die hier kein Mensch kennt im Gegensatz zu Österreich“, sei dabei eine Kernfrage, so Reich. Geplant ist ein offenes Gespräch vor Projektionen, aber auch vor den Originalen in der Ausstellung. Wichtigen Input soll als Dritte im Bunde Pfalzgalerie-Restauratorin Anette Klöpfer geben. Sie will Wissenswertes über Maltechnik und Bildträger, bei Blau neben der Leinwand häufig auch Holz, beisteuern. Herauskommen soll nicht nur das facettenreiche Bild einer hierzulande zu Unrecht unbekannten Künstlerin. Sondern auch das einer beeindruckenden Persönlichkeit, die ihren Weg um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert trotz aller Widrigkeiten mit Energie und Erfolg ging und die man mit Fug und Recht als emanzipiert bezeichnen kann.

Liebte imposante Hüte: Tina Blau. Foto: Belvedere-Bildarchiv/mpk

Zur Person

Tina Blau (geboren am 15. November 1845 in Wien und dort gestorben am 31. Oktober 1916) zählt zu den bedeutendsten österreichischen Landschaftsmalerinnen. Meisterhaft fängt sie das Licht ein, wie es durch Wolkenschichten bricht oder Schatten unter Bäumen wirft. Sie malte statt im Atelier draußen, „en plein air“, und damit direkt vor dem Motiv und wagte so den Aufbruch in die Moderne. Auf etlichen Studienreisen in Italien, den Niederlanden und Frankreich entstanden zwischen 1872 und 1916 außergewöhnliche Bilder. Die Reisen ersetzten eine Ausbildung an der Akademie, die seinerzeit Frauen verwehrt blieb. Dennoch nahm Tina Blau an wichtigen Ausstellungen teil und fand, wie wenige Malerinnen, Käufer für ihre Kunst. Daneben lehrte die selbstbewusste und durchaus geschäftstüchtige Persönlichkeit an neu gegründeten Kunstschulen für Mädchen und junge Frauen in München und Wien.



Die Ausstellung

Bis 25. Mai, dienstags, mittwochs, freitags bis sonntags 10 bis 17 Uhr, donnerstags 11 bis 20 Uhr, Infos unter www.mpk.de.



Termine

„mpk: Positionen“ mit Markus Fellinger, Annette Reich und Anette Klöpfer am 23. April, 18 Uhr im mpk, Eintritt frei. Daneben sei auf die Veranstaltung „Klangfarben“ am 10. Mai, 11 Uhr, mit dem Pardall-Quartett und Wiener Kaffeehausmusik, unter anderem von Strauss und unbekannteren Komponistinnen verwiesen, Anmeldung unter anmeldung@mpk.bv-pfalz.de oder 0631 3647 201.

