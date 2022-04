Eigentlich wollte sie gar nicht in die Hochschullandschaft, sondern in die freie Wirtschaft. Und mit ihrer Ausbildung ist sie gar eine Exotin an der Hochschule Kaiserslautern. Seit vergangenem Sommer ist Kathrin Kilian Kanzlerin der Hochschule und hat gemerkt, dass sie da Dinge tun kann, die sie immer tun wollte.

Ingenieurswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, Informatik und Mikrosystemtechnik: nur drei Fachrichtungen der Hochschule Kaiserslautern. Den Studiengang, den die Kanzlerin absolviert hat, sucht man im Fächer-Portfolio der Hochschule vergeblich. Kathrin Kilian ist Erziehungswissenschaftlerin. Die 40-Jährige sieht das aber keinesfalls als Nachteil: „Es ist nicht schlimm, dass ich in keiner hiesigen Fachrichtung verwurzelt bin.“

Die Kanzlerin einer Hochschule ist die Verwaltungschefin, im Mai 2021 wurde Kilian gewählt, seit Anfang August ist sie im Amt. Als sie vor einigen Jahren in der Hochschullandschaft Kaiserslautern anfing zu arbeiten, los ging es an der Technischen Universität, hätte sie nie gedacht, so lange da zu bleiben. Ursprünglich habe sie die freie Wirtschaft im Sinn gehabt. Es kam anders.

Zunächst einmal wechselte sie vor zehn Jahren – zum 1. April 2012 – von der Uni zur Hochschule. Damals habe sie sich die Frage aller Fragen von Arbeitnehmern gestellt: Mach ich das gern? Auf ihrem (Fuß-)Weg zur neuen Stelle als Referentin der Hochschulleitung hatte sie Zeit nachzudenken, zu überlegen. „Ich glaube, dass da in den ersten fünf Jahren vielleicht sechs Tage dabei waren, an denen ich nicht gern zur Arbeit bin.“ Mittlerweile sind weitere fünf Jahre ins Land gestrichen, Kilian hat die Stelle gewechselt, aber nach wie vor gelte: „Ich arbeite gerne hier.“

Die Kanzlerin stammt aus dem Saarland, lebt aber in Kaiserslautern

Kilian lebt in Kaiserslautern, ist verheiratet und hat zwei kleine Töchter im Kindergartenalter. Sie stammt aus dem Saarland, hat dort auch, an der Uni in Saarbrücken, studiert.

Als Kanzlerin ist sie für drei Standorte verantwortlich: Pirmasens, Zweibrücken und Kaiserslautern. Sicher gebe es Unterschiede zwischen den Standorten, aber sie seien gleichwertig. Kaiserslautern bestehe ja, genau genommen, noch aus zwei Standorten, neben dem Campus an der Kammgarn auch die Gebäude in der Morlauterer Straße. Pirmasens sei zwar sehr klein, punkte aber mit familiärer Atmosphäre und einem tollen Atrium. Zweibrücken sei, mit seinen unterschiedlichen Fachrichtungen, „fast eine kleine Voll-Uni“. Gut findet die Kanzlerin, dass politische Vertreter der drei Städte – Kaiserslauterns Bürgermeisterin Beate Kimmel sowie die beiden Oberbürgermeister von Pirmasens und Zweibrücken, Markus Zwick und Marold Wosnitza, – im Kuratorium der Hochschule vertreten sind. „Wir sind in der Region verwurzelt“, sagt die Kanzlerin, die jede Woche alle Standorte mindestens einmal besucht.

Dabei hat sie, wie sie erzählt, immer das im Blick, was sie auch bereits im Studium beschäftigt hat: die Weiterentwicklung von Bildungsprozessen. Davon gibt es an einer Hochschule ganz viele. Beispielsweise müsse sie die Voraussetzungen für eine neue Fachrichtung oder eine neue Professur im Auge haben. „Dabei geht es mir darum, den Weg zu begleiten, ich muss nicht den Inhalt gestalten“, sagt Kilian. Die Impulse kämen aus den Fachrichtungen, von den Forschern, den Lehrenden. Ihre Aufgabe sei es, die Impulse aufzunehmen und den organisatorischen Rahmen zu schaffen. „Wir sieht gute Lehre aus? Was sind gute Studienbedingungen“ – Zwei zentrale Fragen, die Kilian immer wieder aufs Neue beschäftigen.

Das große Potenzial der Biotechnologie

Potenzial sieht sie in der näheren Zukunft im Bereich der Biotechnologie, der im Fächerangebot der Hochschule beispielsweise im Studiengang Angewandte Pharmazie abgebildet wird. Allgemein werden die Hochschulen aus Kilians Sicht in der Zukunft nicht drumherum kommen, ihre Profile zu schärfen – und gleichzeitig auch offener, durchlässiger für potenzielle Studierende zu werden. Heißt: Die Hochschule soll auch Menschen offen stehen, die nicht klassischerweise ein Abitur in der Tasche haben, aber dennoch die Kompetenz, etwa durch eine entsprechende Ausbildung oder Berufserfahrung, mitbringen, einen Abschluss zu bekommen. „Wir müssen divers sein, in dem was wir tun.“