Ab Montag werden in Kaiserslautern an zwei Stellen Straßen gesperrt – gleichzeitig. Und die Effekte der beiden Sperrungen werden sich gegenseitig aufschaukeln. Dennoch sind die Sperrungen genau so geplant worden, bestätigt eine Sprecherin der Stadt. Und fügt hinzu, dass es in der Tat „gruselig“ werden könnte für Autofahrende. Will man die Leute quälen? Nein, im Gegenteil. Es gebe gute Gründe für die Vorgehensweise, lässt die Stadt erklären. Lesen Sie hier, welche das sind.