Nachdem die Gewichtheber der Kampfgemeinschaft Kindsbach/Rodalben überzeugend in die Oberliga Südwest gestartet sind, steht am Samstag um 19 Uhr die Begegnung beim vorjährigen Tabellenvierten TSG Haßloch an.

KG-Trainer Ludwig Becker kann den kommenden Gegner schwer einschätzen, da dessen Begegnung gegen Speyer verlegt wurde und er mit seinem Team schon Jahre keine Wettkämpfe gegen die Mannschaft aus dem Südosten des Landkreises Bad-Dürkheim ausgetragen hat. Fehlen wir ihm studienbedingt Hannah Hohmann. Einsetzen kann er dafür die zuletzt wegen einer Erkrankung fehlende Franziska Zott. Mit seinem weiteren Aufgebot, das sich aus Lukas Groß, Tobias Wille, Jonas Reckel und Waldemar Wiederkehr zusammensetzt, sollte nach Einschätzung von Becker die 209,6 Punkte-Leistung gegen Wemmetsweiler gesteigert werden. Weiterhin hat er in Erwägung gezogen, dass sich zwei Heber seines Teams einen Wettkampfpart teilen. So kann er sich vorstellen, dass Tobias Wille im Reißen startet und Lukas Groß den Part im Stoßen beendet. Zum Gegner sagt er: „Ich lasse mich überraschen. Meine Erwartung liegt im Bereich von 150 Punkten.“

Dem widerspricht TSG-Trainer Dennis Eichner, der wegen Krankheit mit Leo Knop und Corinna Widmann auf seine besten Heber verzichten muss und dadurch etwa 120 bis 130 Punkte einbüßt. Heben sollen Mathias Eichner und die Jugendlichen Lukas Thomsen und Sarah Rach. Die vierte Position ist noch offen. „Meine Erwartungen liegen im Bereich von 70 bis 80 Punkten. Ohne unsere Ausfälle wäre es bestimmt ein spannender Kampf geworden“, so die Einschätzung von Eichner.

Für Lukas Groß, Mannschaftsführer der KG, ist es wichtig, dass nach fast dreijähriger Pause Rückstände aufgeholt und weitere Wettkampferfahrungen gesammelt werden. Schade findet er, dass es keine Streichergebnisse mehr gibt: „Bei ausgeglichenem Kader ein Problem. Vorher konnte der Trainer fünf Heber aufbieten, die vier Besten wurden gewertet. Jetzt muss man fast pokern.“