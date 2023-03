Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie kämpften in der Corona-Hochzeit um Menschenleben: die Mitarbeiter in Kliniken und Altenheimen. Nur die Mitarbeiter in den Altenheimen bekamen einen Corona-Bonus. Das Klinikpersonal ging leer aus. Warum das so ist.

Rolf Kirchner, Pflegedienstleiter in der Notaufnahme des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern, erinnerte gestern am Lesertelefon an die Zeit, in der die Gesellschaft das Klinikpersonal hochleben ließ.