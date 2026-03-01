Der FCK muss in der Zweiten Regionalliga eine Derby-Niederlage bei Dürkheim-Speyer II hinnehmen. Die zweite FCK-Mannschaft darf dagegen über den vorzeitigen Aufstieg jubeln.

Das Regionalligateam des FCK hatte in Bad Dürkheim einen gebrauchten Tag erwischt. Bereits zur Halbzeit war die Partie beim Stand von 33:67 (20.) praktisch entschieden. Die Gastgeber dominierten das Spielgeschehen von Beginn an und nutzten defensive Schwächen der Lauterer konsequent aus. Am Ende stand eine deutliche 82:114-Niederlage für den FCK. Da das Regionalliga-Derby nach dem vorzeitig gesicherten Klassenverbleib aus Sicht der Gäste tabellarisch bedeutungslos war, entschieden sich die FCK-Verantwortlichen, Spielmacher Vicente Baca Montero im entscheidenden Aufstiegsspiel in Kirchheimbolanden einzusetzen. Seit Beginn der Rückrunde pendelt Montero zwischen erster und zweiter Mannschaft. Mit seinem hohen Basketball-IQ zieht er die Fäden im FCK-Spiel – ein Faktor, der in Speyer fehlte.

Der Plan, den Fokus auf das Spiel der zweiten Mannschaft zu richten, die nur wenige Stunden später gefordert war, ging voll auf. Am Abend folgte dann der große Jubel: Die Zweitvertretung gewann das Landesliga-Topspiel beim einzigen Verfolger TV Kirchheimbolanden nach starker Aufholjagd und machte damit den vorzeitigen Aufstieg in die Oberliga perfekt. Bester Werfer beim hart erkämpften 81:74 (34:41)-Sieg in Kirchheimbolanden war Montero. Der gebürtige Mexikaner, der die Landesliga-Korbschützenliste mit 20,8 Punkten im Schnitt anführt, brillierte einmal mehr als Pass- und Ideengeber und erzielte 17 Punkte.

Verzahnung wird leichter

Dabei begann die Partie alles andere als optimal. Nach dem ersten Viertel lag der FCK II mit 16:24 zurück, zur Halbzeit stand es 34:41. Auch nach dem dritten Abschnitt (52:57/30.) hatte Kirchheimbolanden noch die Nase vorn. Doch im Schlussviertel drehten die Lauterer auf, und entschieden das Spiel mit einem starken Lauf für sich. Durch den 14. Sieg in Folge steht der FCK ungeschlagen an der Spitze der Landesliga – und darf von einer perfekten Saison träumen.

Dass die beiden FCK-Teams ab der kommenden Saison nur noch eine Spielklasse trennt, macht die Verzahnung zwischen den beiden Mannschaften leichter. Das Ziel, Talenten aus dem eigenen Nachwuchs im Aktivenbereich von Beginn an Spielpraxis auf hohem Niveau geben zu können, wurde durch den Aufstieg der zweiten Mannschaft erreicht.

Bei Nap läuft es diesmal nicht

Dass es bei Zweitvertretung des Zweitligisten Ahorn Camp Baskets Speyer ohne Spielmacher schwer werden könnte, war keine Überraschung. Dass es bei Ausnahmespieler Waldemar Nap nicht wie gewohnt lief, dagegen schon. „Die halbe Mannschaft hatte das Spiel in Kirchheimbolanden im Hinterkopf, das war natürlich keine gute Voraussetzung. Waldemar wurde sehr gut verteidigt und Speyer hat bis zur Pause aus allen Lagen getroffen“, analysierte FCK-Berater Jan Christmann. Bester Schütze war Nils Klein mit 18 Punkten.