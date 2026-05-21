Bernd Köppe organisiert in Kaiserslautern Radtouren entlang der vor 25 Jahren errichteten Fisch-Skulpturen. Warum ihn freut, dass die Kunstwerke eine Renaissance erleben.

Bernd Köppe ist nicht nur ein leidenschaftlicher Radfahrer – der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes Kaiserslautern des Allgemeinen deutschen Fahrradclubs ( ADFC) hat auch ein Faible für Fische. Immer wieder, wenn er in der Vergangenheit mit dem Rad unterwegs war, sind ihm in und um Kaiserslautern bunt bemalte Fische ins Auge gefallen: Symbole für das Lauterer Wappentier, die der damalige Oberbürgermeister Bernhard Deubig anlässlich der 725-Jahr-Feier der Stadt initiiert hat. Die einstige Kunstaktion unter der Bezeichnung „Fishing for Fantasy“, aus der 250 farbige Fisch-Skulpturen hervorgingen und das Stadtbild verschönerten, hat Köppe bereits 2021 veranlasst, zu Radtouren entlang der Skulpturen aufzurufen.

Bernd Köppe, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands Kaiserslautern im Allgemeinen deutschen Fahrradclub (ADFC). Foto: Joachim Schwitalla

Kleine Kunstwerke, die ihm bei seinen Touren ins Auge gefallen sind, hat er fotografiert und der Stadt zur Verfügung gestellt. „Unglaublich wie sich die Fische freigeschwommen haben“, macht er auf die zwischenzeitlich unterschiedlichsten Stellplätze der Skulpturen aufmerksam. Als dekorativen Schmuck in Vorgärten und hinter Wohnhäusern hat er sie gesichtet, an Hauswänden hängend und auf Garagendächern platziert sind sie ihm begegnet. „Es gibt sie noch, die Fische“, sagt Köppe. Umso mehr freut es den erfahrenen Radler, dass die Wassertiere anlässlich des 750. Stadtjubiläums so etwas wie eine kleine Renaissance erleben.

Touren in den Nordosten und den Westen der Stadt

Köppe ist begeistert von den kleinen Kunstwerken, aus deren städtischen Altbestand jetzt zehn Fisch-Skulpturen bearbeitet wurden. Daher lädt er im Rahmen des Stadtradelns wieder zu Entdeckungstouren ein, die zu neu gestalteten und noch existierenden Wappentieren von Kaiserslautern führen. Unter dem Motto „Welche Fische sind noch da?“ starten die Radtouren am Dienstag, 26. Mai, und am Montag, 1. Juni, jeweils um 17.30 Uhr vom Rathausvorplatz. Die Streckenlänge beträgt jeweils zwischen 15 und 20 Kilometer. Die erste Tour wird nordöstlich von Kaiserslautern, die zweite Tour in den Westen der Stadt führen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Touren finden bei jedem Wetter statt.