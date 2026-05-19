Mit seinen geflickten Straßen und der engen Bebauung ist ein Teil der Innenstadt reif für die Sanierung – und damit für das Geld aus Bundes- und Landeskasse. Was hieße das?

Die Innenstadt Ost hat schon einmal bessere Tage erlebt, keine Frage. Ihre Straßen sind in einem miserablen Zustand, die Bausubstanz ist veraltet – und die „gestalterischen Mängel“ erst, völlig aus der Zeit gefallen. Zu diesen Schlüssen gelangt nicht irgendwer, sondern die Abteilung Stadtplanung im Kaiserslauterer Rathaus: Ihre Angestellten haben das Viertel in den vergangenen Monaten einer ausführlichen Bestandsanalyse unterzogen. Mit ernüchterndem Ergebnis. Das Areal rund um Altenwoog- und Mannheimer Straße habe eine grundlegende Sanierung nötig, teilt die Verwaltung mit. Geprägt von schmalen Gassen, müsse es neu gestaltet werden – weshalb das zuständige Referat die Städtebauförderung von Bund und Ländern anstrebt. Also die Millionen aus der Staatskasse. Die Chancen stünden gut, heißt es. In einem Schreiben vom 25. Februar soll das Mainzer Innenministerium den Bereich schon als voraussichtliches Fördergebiet auserkoren haben.

Quartiere neu denken, soziale Missstände beheben

Es sei „noch nichts konkret“, sagte Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) jetzt am vergangenen Montag, „die Einzelvorlagen werden folgen.“ Im Stadtrat war das Thema erneut zur Sprache gekommen, ohne große Diskussion. Als sicher aber gilt: Angesichts der leeren Haushaltskassen würde Kaiserslautern von einer Aufnahme extrem profitieren. Für besonders klamme Kommunen stellt das Land die Übernahme von bis zu 90 Prozent der Kosten in Aussicht.

Städtebauförderung, was bedeutet das eigentlich? Und um was genau geht’s im Kern?

Ein Blick auf die Homepage des Bundes. Dort schreibt das verantwortliche Bauministerium: Um planerische Herausforderungen bewältigen zu können, unterstütze es die Schaffung „nachhaltiger städtebaulicher Strukturen“ – mit Finanzhilfen für die Länder. Dabei müsse der Denkmal- mit dem Klimaschutz in Einklang stehen, die Wahrung des kulturellen Erbes sich mit der Zukunftsvision einer lebenswerten City vertragen. Innenstädte stärken, Quartiere neu denken, Leerstände und Brachflächen beseitigen, Brennpunkte auflösen – die Ziele sind vielschichtig. Aufgesetzt hat der Bund deshalb drei verschiedene Programme: „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“, „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Was die Maßnahmen angeht, konnte Kaiserslautern jedenfalls reichlich Erfahrung sammeln. Zurzeit laufen noch vier Förderungen; auf dem Pfaff-Areal, im Grübentälchen (KL-Ost), auf dem Fischerrück und dem Einsiedlerhof. Weil sich „KL-Ost“ und Pfaff ihrem Ende nähern, würden sich jetzt Räume öffnen, schreibt die Verwaltung – für neue Projekte.

Fokus soll künftig auf Klimamaßnahmen liegen

Drei Kandidaten habe das Referat Stadtentwicklung näher betrachtet, darunter die Innenstadt Ost zwischen Ländel-, Albrecht- und Altenwoogstraße, dem Messeplatz und der Bahnlinie. Es habe sich gezeigt, dass kleinere Gebietsgrößen „zielführender“ sind. So könnten die 15-Jahres-Frist für die Abwicklung leichter eingehalten, einzelne Schritte schneller vorbereitet und die Kosten effizienter kalkuliert werden.

Was sich künftig jedoch ändern soll, ist die Stoßrichtung. Bisher lag der Fokus meistens auf dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“. Also auf dem Abbau von Missständen, besseren Wohnverhältnissen, höheren Bildungschancen, mehr Integration – in von Armut und Benachteiligung geprägten Vierteln. Nach eigenen Angaben will sich die Stadt von diesem Schwerpunkt lösen. Eher sollen nun Strategien zur Klimaanpassung verfolgt werden, heißt es in der Mitteilungsvorlage. Sollte die Innenstadt Ost zur Förderung zugelassen werden, fiele sie in den Bereich „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Als Pilotgemeinde hatte sich die Verwaltung mit dem Gebiet gerade erst an einem Forschungsprojekt des Bundes beteiligt, um Infos für einen Ausbau als grüne „Schwammstadt“ einzuholen. Im Falle einer Sanierung, so das Referat, seien außerdem „hohe Energieeinsparpotenziale“ zu erwarten.

Auch Betzenberg wurde als Kandidat betrachtet

Wie das Bundesministerium auf seiner Seite schildert, fließen die Gelder des Programmes in Areale, die über Jahrzehnte massiv an Bedeutung eingebüßt haben. Die in Teilen dem Verfall preisgegeben sind. Mit den staatlichen Millionen sollen deshalb Gebäude aufgewertet, kaputte Infrastrukturen erneuert, Brachen entwickelt oder die Aufheizung des Viertels gebremst werden.

Als Anwärter auf einen Förderantrag hatte die Stadt noch zwei weitere Gebiete in ihre Überlegungen miteinbezogen: den Betzenberg und den Rathausvorplatz. Auf dem „Betze“ seien allerdings erst zwei Planungswettbewerbe für „wichtige Weichenstellungen“ angestoßen worden, erklärt die Verwaltung – deren Resultate wolle sie zunächst abwarten. Keine „zusammenhängende Gebietsentwicklung“ sieht sie hingegen in Rathaus- und Theaterumfeld. Vorgesehene Bauprojekte hier könnten ihr zufolge als Einzelmaßnahmen beantragt werden. Das Instrument der Städtebauförderung schließt sie aus.

Über die Aufnahme des Areals in eines der drei Programme entscheidet am Ende das rheinland-pfälzische Innenministerium. Bei einer Zusage aus Mainz muss die Stadt ein fundiertes Planungskonzept vorlegen – innerhalb von zwölf Monaten.