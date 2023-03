Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einer Bilanz von 14 Siegen aus 15 Spielen verabschiedet sich die U17 des 1. FC Kaiserslautern in die Winterpause. Der Tabellenführer der B-Junioren-Regionalliga Südwest trotzte den Widerständen und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Trainer Dennis Will sieht eine breite Basis an Leistungsträgern, die einen großen Entwicklungssprung gezeigt haben.

„Wir haben den Jungs bei der Weihnachtsfeier gesagt, dass wir wirklich stolz darauf sein können. Es war kein einfaches halbes Jahr, aber die Jungs haben trotz schwieriger Umstände