Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist das Derby der Derbys. Zumindest für die beiden schon seit der Frühsteinzeit in sportlicher Rivalität verbundenen Pfälzerwald-Vereine ASV Waldleiningen und SV Mölschbach. Treffen diese beiden Fußballmannschaften aufeinander und bestreiten das legendäre Waldderby, dann erhöht sich der Herzschlag bei Spielern und Zuschauern. So auch am vergangenen Freitag, als die Waldleininger in Mölschbach antraten und an die 200 Zuschauer sich diesen Saisonhöhepunkt nicht entgehen lassen wollten.

Eine überaus stattliche Kulisse für eine Partie der Abstiegsrunde der B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Mitte. Unter den Anhängern der Gästemannschaft