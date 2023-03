Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Natürlich soll eine Ampel immer dann auf Grün springen, wenn man sich selbst nähert. Das wünscht sich sicher jeder. So funktioniert’s nur eben nicht. Dahinter stecken oft komplexe Systeme. Patrick Wagner von der Stadtverwaltung gibt Antworten auf Fragen zum Thema Ampeln, die besonders häufig gestellt werden.

Warum muss ich als Fußgänger an der Ampel so lange warten?

Das Referat Tiefbau sei bemüht, die Wartezeit an Ampelanlagen so gering wie möglich zu halten. An