Die Fruchthallstraße erhielt 1850 ihren Namen. Während der Zeit des Nationalsozialismus hieß sie von 1933 bis 1945 Hindenburgstraße.

In der Bildmitte der Ansichtskarte aus dem Jahr 1942 ist das aus zwei Bauabschnitten bestehende 1928/1929 erbaute Protestantenhaus abgebildet. Im Westteil zum Fackelrondell hin richtete die Stadt im Jahr 1937 den „Filmpalast“ ein, ein Kino mit 800 Sitzplätzen. Das Erdgeschoss beider Gebäudeteile war ein beliebtes kleines Einkaufszentrum. Der gesamte Komplex wurde bei dem Nachtangriff vom 28. auf 29. September 1944 erheblich beschädigt, blieb aber in seiner Grundsubstanz erhalten und wurde wieder aufgebaut. Das Pfalztheater zog ein und begann seine Spielzeit am 30. September 1950.

Die ab 1954 ausgebaute Ost-Westachse führte am Protestantenhaus vorbei, über den Kreisverkehr beim Fackelrondell in die Pariser Straße. Das damalige Gartengrundstück, dessen Einzäunung im Vordergrund der historischen Aufnahme links bei dem Schild „Eis“ zu sehen ist, wurde bebaut. Die mächtige Platane auf der rechten Seite der Ansichtskarte musste gefällt werden. Der Baum im Hintergrund ist die noch erhaltene Stadtplatane. Der gesamte Komplex des Protestantenhauses wurde 1999 abgerissen. Ein Parkplatz, im Volksmund als Alter Theaterplatz bezeichnet, beanspruchte vorübergehend die Freifläche bis zur Übernahme durch die Karstadt GmbH.

Um Franzosen zu ärgern

Im Straßenverzeichnis steht, dass die heutige Stiftswaldstraße 1927 den Namen Hindenburgstraße „aus Protest gegen die damalige Besatzung“ erhielt. In den 1920er Jahren war sie nur ein geschotterter namenloser Sandweg, der am südlichen Seitentor der von der französischen Besatzung belegten 23er Kaserne endete. Die Franzosen sollen auf einen Straßennamen des „Sandwegs“ bestanden haben, steht in der Stadtgeschichte. Alte Lauterer wissen aus Erzählungen ihrer Großväter, dass die Stadt diesen Weg dann „absichtlich“ Hindenburgstraße genannt haben soll, um den Franzosen „zuzumuten“, über die Hindenburgstraße in die Kaserne gehen zu müssen.

Auch die französische Militärpost musste dann in die Hindenburgstraße zugestellt werden. Hindenburg war Generalfeldmarschall, der im Ersten Weltkrieg die Oberste Heeresleitung führte. Nachdem die Nationalsozialisten die Fruchthallstraße 1933 in Hindenburgstraße umbenannt hatten, blieb der Weg zum Seitentor der Kaserne – um Dopplungen auszuschließen – wieder namenlos bis ihn die Stadt 1945 Stiftswaldstraße benannte.