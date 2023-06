14 Anmeldungen gab es für den Lauf, den der Verein „Fit in Lautern“ an diesem Wochenende eigentlich ausrichten wollte. Warum das so ist, würde die Vorsitzende Christine Herzog selbst gern wissen, die den Wettbewerb schweren Herzens absagen musste. „Vielleicht hat es zu ambitioniert geklungen“, rätselt sie.

„Von fünf auf Ultra“ lautete der Titel, mit dem der Kaiserslauterer Laufverein möglichst viele Interessenten begeistern wollte. „Das System haben wir uns von Rodgau abgeguckt“, erzählt Herzog. „Die haben einen solchen Lauf jedes Jahr Anfang des Jahres.“ Für die Vorsitzende, die inzwischen selbst gern im Ultrabereich unterwegs ist, hat der Lauf in Rodgau eine besondere Bedeutung: „Ich habe dort angefangen, weite Strecken zu laufen.“

Doch das mit den weiten Strecken sei nicht in erster Linie die Idee gewesen, die für sie und den Lauf in Kaiserslautern dahintersteckte. Schließlich verfolgt der Verein nicht in erster Linie das Ziel, „die besten Zeiten zu erhaschen“ und Wettkampfläufer auszubilden. „Ambitionierte Läufer sind zwar auch willkommen, wir freuen uns, wenn sie bei uns ein Ziel verfolgen und unterstützen sie gerne dabei.“ Aber bei „Fit in Lautern“ stünden in erster Linie die Freude am Laufen, in der Gruppe und der Spaß im Vordergrund. Auch Anfänger könnten über den Verein die ersten Schritte machen und würden dabei begleitet. Doch auch in dem Bereich sei das Interesse rätselhaft gering. „Wir haben einen Kurs für Laufanfänger angeboten, und es hat sich niemand gemeldet“, bedauert Herzog.

Mit Lauf Spenden gesammelt

Dass auch das Interesse an der neuen Idee für den Laufwettbewerb so gering sein würde, damit hatte sie nicht gerechnet. Schließlich ist der Verein erfahren in der Ausrichtung von Läufen, hat vor Corona 14 Jahre lang den Fit-in-Lautern-Lauf ausgerichtet, dabei Spenden gesammelt. „Es sind immer weniger Leute gekommen, aber mit 200 Teilnehmern sind noch gut Spenden für das Kinderhospiz zusammengekommen.“ Beim 15. Fit-in-Lautern-Lauf sollte es auch einen Halbmarathon geben, doch dann kam Corona, der Lauf wurde abgesagt. Seitdem setzte sich der Verein jedes Jahr wieder einen Termin für einen potenziellen Lauf, durchschritt das Pandemietal mit Versammlungsverbot und Auflagen. „200 Leute kriegen wir nicht mehr hin“, bleibt Herzog realistisch. Sie hat festgestellt, dass die Tendenz inzwischen auch zu kürzeren Läufen geht. Da schien die Idee mit „Von fünf auf Ultra“ passend zu sein, die so aussieht: Am Stiftswalder Forsthaus an der Beilsteinschule wäre der Start gewesen. Die Strecke hätte über eine fünf Kilometer lange Runde auf überwiegend unbefestigten Wegen durch den Wald und die Unterführung und über den Holzlagerplatz zurück zum Start geführt. Jeder Teilnehmer hätte selbst entscheiden können, wie viele Runden er läuft.

Christine Herzog fand das System gut. „Wir sind jetzt am Überlegen, ob wir das noch mal anbieten.“ Der Verein sei zwar eher klein – er hat rund 70 Mitglieder, an die 20 sind aktiv –, aber es sei nie ein Problem gewesen, Helfer zu finden. Der Aufwand, ein solches Rennen auszurichten, sei natürlich groß. Auch wenn es für diesen Lauf keine Streckenposten und nur eine Verpflegungsstelle braucht. Es müsse lange vorher vorbereitet und organisiert werden.

„Das war uns zu heiß“

„Wir haben schweren Herzens abgesagt“, betont die Vorsitzende noch mal. „Wir wären zufrieden gewesen, wenn es 50 Teilnehmer gewesen wären, die sich angemeldet hätten. Aber 14, das war uns zu heiß.“

Eventuell soll im Herbst ein neuer Versuch gestartet werden. Bis dahin läuft im Verein alles seine gewohnten Bahnen. Zwei- bis dreimal die Woche wird trainiert. Es gibt je nach Stärke Gruppen für langsamere, mittlere und schnelle Läufer. Einige bereiten sich derzeit auf den Halbmarathon vor. Aber auch da gilt, im Vordergrund soll der Spaß am Laufen und in der Gruppe stehen.

Training

Lauftreff

montags 18.30 bis 19.30 Uhr, Treffpunkt Kniebrech 11, Parkplatz am Restaurant.

mittwochs 18.30 bis 19.30 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Beilsteinschule

samstags 8.30 bis 10 Uhr, Vereinsheim Kniebrech

Nordic Walking Treff

dienstags 17.30 bis 19 Uhr, Parkplatz Waldschlößchen

Gymnastik

mittwochs 20 bis 21.15 Uhr Gemeindesaal der Lutherkirche

Aqua-Fitness-Training

donnerstags in der Schule am Beilstein

Weitere Infos

unter https://fitinlautern.de