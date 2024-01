Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit exakt 22 Monaten ist Paul Bunjes ein Teil der Doppelspitze des Landesvorstands von Bündnis90/Grünen in Rheinland-Pfalz. Auch wenn es die Zahl 22 und sein Arbeitsplatz in Mainz vermuten lässt, hat der 29-Jährige mit Fastnacht wenig bis gar nichts am Hut, dafür aber mit der Pfalz, Landwirtschaft, Kommunal- und Landespolitik. Was ihn von Wolfgang Schäuble unterscheidet, ob er bei der Stadtratswahl im Juni auf der Liste stehen wird und wo er sich mittelfristig als Politiker sieht, hat er am Montag in der RHEINPFALZ-Redaktion verraten.

„Ich kann mich nicht beklagen.“ Paul Bunjes’ Terminkalender ist gut gefüllt, an den ersten Wochenenden des Jahres standen nicht nur Neujahrsempfänge der Kreisverbände