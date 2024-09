Der FV Olympia Ramstein hat als einer von ganz wenigen Vereinen in der Region eigene Jugendteams von den Minis bis zu den A-Junioren. Und dazu noch drei Aktiven-Teams. Dafür gibt es Gründe. Der Verein investiert statt in Beine in seine Struktur.

Eine Jugend von den Minis bis zur A-Jugend stellen? Ohne Spielgemeinschaft fast unmöglich. Eine zweite Aktiven-Mannschaft an den Start bringen? Oft ziemlich schwierig.