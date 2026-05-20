Martin Kling (FW) ist nun Ortsvorsteher von Dansenberg. Am Dienstag wurde er vereidigt. Für Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) hielt die Sitzung eine Premiere bereit.

Es sei für sie „eine absolute Premiere“, sagte die Oberbürgermeisterin im katholischen Pfarrheim: Noch nie habe sie eine Sitzung mit einem Glas Sekt in der Hand eröffnet. Der Anlass war aber auch nicht alltäglich.

Martin Kling, der im März die Wahl zum Ortsvorsteher für sich entschieden hatte, wurde offiziell vereidigt und erhielt seine Ernennungsurkunde. Deshalb oblag die Sitzungsleitung für diesen ersten Tagesordnungspunkt auch der Verwaltungschefin im Kaiserslauterer Rathaus.

Zuvor hatte der neue Ortsvorsteher mit einem Tablett in der Hand aber dafür gesorgt, dass alle im Saal, die wollten, etwas zu trinken erhielten. Es sei „eine Ehre, die Nachfolge von Franz Rheinheimer anzutreten“, sagte Kling, nachdem die Formalitäten – Amtseid und Gratulation durch die Oberbürgermeisterin – abgearbeitet waren. Er dankte Frank Bachert, der die Amtsgeschäfte nach dem Ausscheiden Rheinheimers aus dem Amt im Januar kommissarisch übernommen hatte. Das CDU-Ortsbeiratsmitglied war gegen Kling bei der Wahl im März angetreten und war unterlegen. Kling versprach, künftig „keine Parteipolitik“ machen zu wollen. „Wir sind ein verschworener Haufen, das Wohl von Dansenberg steht bei uns im Vordergrund“, versprach er.