Sieben Wohnungen im „Kalkofen“, saniert über zehn Jahre – und das war’s. Die Kooperation zwischen der Stadt Kaiserslautern und dem Asternweg e.V. ist geplatzt. Wieso genau?

Gekämpft hatten sie, gegen Krisen, Bürokratie – und die Zeit. Die Jahre vergingen. Doch Aufgang 35, in dem die Helfer aus dem Viertel den Putz abgeschlagen, in dem sie die Böden herausgerissen hatten, stand leer. Mittlerweile sind die sieben renovierten Wohnungen belegt, und da drängt sich die Frage auf: Wie geht’s weiter mit dem Asternweg e.V., jenem Helferverein, der sich im „ Kalkofen“ für bessere Lebensbedingungen einsetzt? Sprich, für die Sanierung der maroden Blöcke. Nachdem die Zusammenarbeit mit der Stadt Kaiserslautern zerbrochen ist, hat sich „unser Plan eigentlich erledigt“, sagt Katharina Welsh-Schied, die Erste Vorsitzende. Alle Schlichtwohnungen erneuern, Hand in Hand mit den Ämtern – das hatte sich der Verein einst als Ziel gesteckt. Nur, daraus wird nichts. Und so lag die Zukunft des Asternweg e.V. zuletzt im Ungewissen, über Monate drehten sich die Gedanken um eine mögliche Auflösung.

„Wir machen aber weiter!“, betont Welsh-Schied jetzt im RHEINPFALZ-Gespräch, „wir werden die Menschen in Not unterstützen, den Finger in die Wunde legen und die Stadt dazu bringen, endlich tätig zu werden.“

Stadt nennt drei Gründe für Ende der Kooperation

Was war passiert? Im Oktober 2015, kurz nach Vereinsgründung, hatten Welsh-Schied und das Lautrer Baudezernat einen Kooperationsvertrag unterzeichnet – der es dem e.V. gestattete, selbst anzupacken im sozialen Brennpunkt. Es war ein Gemeinschaftsprojekt, Seite an Seite. Gut 68.000 Euro an Spenden sammelte der Verein, sie flossen in Material und Montage. Zwar lief die Sanierung reibungslos an, die Einweihung von Aufgang 35 verzögerte sich jedoch. Und das nicht um Monate, sondern Jahre. Welsh-Schied spricht heute von einem „harten Kampf“. Erst Mitte 2025 übergab sie die Schlüssel für den städtischen Block – nach fast zehnjähriger Bauzeit für sieben Wohnungen. Sozusagen mit dem Abschluss kündigte das Dezernat von Manuel Steinbrenner (Bündnis 90/Die Grünen) allerdings die Partnerschaft. Warum, das war bisher unklar.

Katharina Welsh-Schied, die Vorsitzende des Asternweg e.V. Archivfoto: Peter-Pascal Portz

Um 9 Uhr am Freitagmorgen verschickt die Rathaus-Pressestelle dann ein ausführliches Statement zum geplatzten Bündnis, die Antwort auf eine frühere RHEINPFALZ-Anfrage. Man habe seine Lehren gezogen aus der Kooperation – keine guten, heißt es darin sinngemäß. Fortan werde man auf ähnliche Modelle deshalb verzichten. Hinter der Entscheidung, so die Stadt, stehe ein Gemenge von drei Ursachen.

Erstens: die wachsenden Hürden auf dem Bau, gerade für die öffentliche Hand. Vergabeprozesse, technische Standards, Sicherheit – aus Haftungsgründen müssten alle Schritte von den Fachreferaten unternommen werden, schreibt die Verwaltung.

Keine „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ möglich?

Zweitens: die offene Zukunft der Schlichtwohnungen. Und ja, des Armutsviertels generell, für dessen Entwicklung die Ämter seit Herbst an einem Konzept tüfteln.

Drittens, und das klingt nach unüberwindbaren Gräben: die „Schnittstellenprobleme“ mit dem Asternweg e.V., angebliche Komplikationen also. „Leider kam es zwischen dem Verein und der Stadt häufig zu Schwierigkeiten bei der Abstimmung“, teilt das Pressebüro mit, „einzelne Vorkommnisse haben zudem das kooperative Miteinander gestört und stehen einer künftigen vertrauensvollen Zusammenarbeit im Weg.“ Kann sich eine Verwaltung deutlicher erklären? Überraschen dürfte die Äußerung dabei nicht. Schon Katharina Welsh-Schied, die Vorsitzende des Asternweg e.V., hatte im RHEINPFALZ-Interview angedeutet, ihre barschen Posts in sozialen Medien, die scharfen Worte gegenüber den Behörden, könnten den Bruch befeuert haben. Als „Die Undiplomatische“ hatte sie auch das Magazin Stern im November betitelt – nicht grundlos, zugegeben. „Manchmal hilft halt nur der Baseballschläger“, sagt Welsh-Schied beim Ortstermin in den Schlichtwohnungen. Das Zerwürfnis, es schien sich angebahnt zu haben.

Erich Manfred Jackes ist einer der Bewohner, die in die frisch sanierten Wohnungen im Asternweg gezogen sind. »Hier will ich nie mehr weg!«, sagt der 76-Jährige. Archivfoto: Peter-Pascal Portz

Bleiben die Hintergründe für die zähen, die langwierigen Arbeiten im Block. Zehn Jahre, da ließe sich einiges sanieren. Mehr zumindest als ein einziger Treppenaufgang.

Brennpunkt war Thema in niederländischem TV

Laut Stadt sind während dieser Zeit eben Unwägbarkeiten aufgetreten, Problematiken, „die generell auf das öffentliche Bauen zutreffen“. „Organisatorische und personelle Engpässe“, so drückt sie es aus. Die Bewohner im „Kalkofen“ hätten ja vieles in Eigenregie geschafft, ein Engagement, das „nicht hoch genug zu bewerten“ ist. Bei den technischen Gewerken aber waren Profis gefragt. Und da seien Baustoffe und Mitarbeiter rar gewesen, heißt es, genauso das Geld. Klamme Stadt, leere Kassen. Monatelang habe man etwa auf einen Elektriker warten müssen, bestätigt Welsh-Schied. Außerdem hätten die Krisen der vergangenen Jahre das Referat Gebäudewirtschaft „an seine Grenzen gebracht“, schildert die Verwaltung. 2021, nur als Beispiel, habe es plötzlich 235 Lüftungen in Schulen und Kitas einbauen müssen – wegen Corona. Der Asternweg, er verlor damit an Beachtung.

Nun gut, in den kommenden Wochen soll es vorangehen mit den Plänen fürs Viertel, ist aus dem Rathaus zu hören. Zeit wird’s, fordert Welsh-Schied. Denn die berüchtigten Schlichtwohnungen aus den 1950ern erregen Aufmerksamkeit – über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Gerade im März drehte RTL Nederland einen Beitrag im „Kalkofen“, um die Lebensrealitäten zu beleuchten. Und: den Erfolg der AfD im Stadtteil. Bei der Landtagswahl holte die in Teilen rechtsextreme Partei hier 36,1 Prozent der Zweitstimmen, einen der höchsten Werte in Kaiserslautern.

Auch, so die Frage des Senders, weil den Menschen seit Jahrzehnten die Sanierung versprochen, aber zu wenig dafür getan wird?