In Kaiserslautern leben zurzeit 115 Ausländer, die Deutschland eigentlich verlassen müssten – das auf absehbare Zeit aber wohl nicht tun werden. Nur drei Abschiebungen sind 2024 in der Stadt durchgesetzt worden, einige der ausreisepflichtigen Personen wohnen dabei seit Jahren hier. Warum dürfen diese Menschen bleiben? Und was heißt das für die Zukunft? Ein RHEINPFALZ-Gespräch zeigt: Es könnte komplizierter kaum sein.

Am 20. Oktober 2023 starrte Olaf Scholz aus dem Halbschatten des Spiegel-Titelbildes, sein Blick war ernst, und am Fuße der Seite prangte in dicken Lettern ein Zitat. „Wir